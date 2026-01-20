Australian Open 2026, ritiro Gaston a fine secondo set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Hugo Gaston si è ritirato alla fine del secondo set del suo match di primo turno all’Australian Open 2026 contro Jannik Sinner. Sulla Rod Laver Arena il francese ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 6-2 6-1, aprendo così le porte del secondo turno al campione in carica e seconda testa di serie. Un evento sfortunato per Gaston, che già nel secondo set era apparso in condizioni precarie.

Gaston, il motivo del ritiro

A fine primo set aveva già avuto un consulto con il fisioterapista, poi nel secondo parziale ha avuto difficoltà a muoversi e in generale è apparso non al meglio. Incapace di stare al passo con Sinner, non è una sorpresa che a fine secondo set sia arrivato il ritiro.

Ritiro Gaston, cosa succede con le scommesse