ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2026: Auger-Aliassime out ai quarti di finale, avanza Majchrzak

Ecco la sorpresa della settimana olandese: la testa di serie numero 1 Felix Auger-Aliassime è stata sconfitta ai quarti di finale dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch da Kamil Majchrzak per 6-4 6-3.
Complici un incredibile 93% di punti vinti con la seconda di servizio e un conto complessivo di soli 7 punti persi in battuta, il polacco è riuscito a concretizzare alla fine del primo set, e non mettere mai in discussione i break ottenuto nel secondo. Esce prematuramente dal torneo il numero 4 del mondo, che cercherà di raddrizzare la mira in tempo per Wimbledon passando dall’ATP 500 di Halle.