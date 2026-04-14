ATP 500 Monaco 2026: Ok Cobolli, superato Dedura Palomero

Flavio Cobolli inizia il suo percorso all’ATP 500 di Monaco di Baviera con una vittoria in due set contro Diego Dedura Palomero per 6-4 7-5, in condizioni rese complicate dal freddo. Un esordio che gli consente di avanzare in un tabellone che può offrire subito spunti interessanti.
Al prossimo turno affronterà il vincente tra Zizou Bergs e Marko Topo. L’eventuale incrocio con il belga rimanderebbe a un precedente recente in Coppa Davis, dove i due diedero vita a un match intenso e storico, vinto poi dall’azzurro, a conferma di un equilibrio che potrebbe riproporsi anche in questa occasione.
Guardando più avanti, nella sua parte di tabellone c’è anche la possibilità di un quarto di finale contro Luciano Darderi. I due sono stati compagni di doppio al Masters 1000 di Monte-Carlo, torneo in cui Cobolli ha affrontato anche Alexander Blockx in singolare, uscendo sconfitto. Un eventuale incrocio tra i due azzurri aggiungerebbe quindi un ulteriore elemento di interesse in un contesto già ricco di spunti.
Proprio il torneo di Monaco assume un valore particolare in questa fase della stagione, rappresentando un passaggio importante in vista dei prossimi grandi appuntamenti sulla terra, come i Masters 1000 di Madrid e Roma, il Roland Garros e il titolo da difendere all’ATP 500 di Amburgo.
Il momento resta comunque positivo anche alla luce del titolo vinto in questa stagione all’ATP 500 di Acapulco, successo che rappresenta uno dei riferimenti principali del suo 2026. A Monaco, quindi, il percorso si inserisce in una fase già significativa della sua stagione, iniziata con il secondo turno raggiunto in terra monegasca.