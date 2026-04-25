Masters 1000 Madrid 2026, Mensik: “Felice di essermi ripreso rapidamente”

“Sono felice di aver potuto gareggiare di nuovo a livello di tour dopo tanto tempo. È passato molto dall’ultima partita, quindi sono soddisfatto della vittoria di oggi contro Martin. È stata una sfida difficile, ma sono contento di come ho mantenuto il livello e la concentrazione nonostante la lunga assenza”.

Così Jakub Mensik ha esordito in zona mista dopo la vittoria al secondo turno contro il qualificato Martin Damm per 6-3 6-4. Il ceco è tornato anche sulla sua assenza nelle ultime settimane, dopo il ritiro dal Masters 1000 di Monte-Carlo e dall’ATP 500 di Monaco. “Non è stato per niente piacevole. È successo a Monte-Carlo, all’alluce destro, due giorni prima del match: ho dovuto operarmi all’unghia e ho avuto pochissimo tempo per recuperare”.

“Mi sono ripreso dall’infezione, ma l’assenza si è fatta sentire. Con i medici e il mio team abbiamo pensato potesse essere un’unghia incarnita, ma non sappiamo con precisione cosa sia successo: forse un taglio sbagliato, i plantari, le scarpe o un piccolo trauma. È arrivata dal nulla”.

Infine, uno sguardo al prossimo avversario, Karen Khachanov, avanti 2-0 nei precedenti (ATP 500 Doha 2024 e Masters 1000 Indian Wells 2025): “Conosco bene anche Karen, ci ho già giocato due volte. Farò del mio meglio per prepararmi: mi aspetto un grande servizio e colpi pesanti da fondo. Vedremo come andrà tra due giorni, ma voglio farmi trovare pronto”.