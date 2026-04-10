Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Etcheverry e il tabù Top 10: 19 sconfitte su 19

Nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026, Tomas Martin Etcheverry è andato vicino a compiere l’impresa di eliminare il campione in carica Carlos Alcaraz. 6-1 4-6 6-3 il punteggio in favore dello spagnolo che ha dovuto faticare più del previsto, soprattutto dopo un primo set dominato in lungo e in largo. L’argentino ha giocato una partita degna di nota, lottando punto a punto con il numero 1 del mondo, uscendo però sconfitto dopo quasi 2 ore e 30 minuti di battaglia.

Oltre alla dolorosa sconfitta e la conseguente uscita dal torneo monegasco, il numero 30 del mondo ha raccolto la 19esima sconfitta su 19 partite contro avversari facenti parte della Top 10, un dato che mostra come l’argentino debba ancora fare il salto di qualità, nonostante una classifica di altissimo livello. Il nativo di La Plata, però, non è al primo posto di questa “speciale” classifica. Dall’inizio dell’ATP Tour nel 1990, al pari di Etcheverry con 19 sconfitte si trova l’azzurro Paolo Lorenzi, ritiratosi nel 2021 all’età di 40 anni senza aver mai vinto un match contro un Top 10. Ancora peggio la striscia dello slovacco Lukas Lacko, ex numero 44 del ranking, con ben 20 partite perse su 20 contro i migliori 10 tennisti al mondo.