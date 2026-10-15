Masters 1000 Shanghai 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 16 ottobre

Venerdì 16 ottobre si completeranno i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Nel primo match si affronteranno Rafa Jodar e Casper Ruud, con il norvegese che ha completato il quadro dei quarti di finale raggiungendoli in tutti i Masters in calendario. Nel secondo quarto, invece, si sfideranno Daniil Medvedev e Tommy Paul. Di seguito il programma completo di venerdì 16 ottobre a Shanghai con gli orari italiani.
Il programma di venerdì 16 ottobre
Stadium Court
Non prima delle 8:30 – (14) Jodar vs (20) Ruud
Non prima delle 12:00 – (5) Medvedev vs (15) Paul