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Masters 1000 Shanghai 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 16 ottobre

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Rafael Jodar agli Internazionali d'Italia 2026
Rafael Jodar - Foto FITP

Venerdì 16 ottobre si completeranno i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Nel primo match si affronteranno Rafa Jodar e Casper Ruud, con il norvegese che ha completato il quadro dei quarti di finale raggiungendoli in tutti i Masters in calendario. Nel secondo quarto, invece, si sfideranno Daniil Medvedev e Tommy Paul. Di seguito il programma completo di venerdì 16 ottobre a Shanghai con gli orari italiani.

Il programma di venerdì 16 ottobre

Stadium Court

Non prima delle 8:30 – (14) Jodar vs (20) Ruud
Non prima delle 12:00 – (5) Medvedev vs (15) Paul

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