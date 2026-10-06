Sinner annuncia la fine della sua stagione, cosa cambia in classifica ATP?

Con un video diffuso sui propri canali social, Jannik Sinner ha annunciato la conclusione anticipata della sua stagione. La decisione era ormai nell’aria dopo il ritiro dal Masters 1000 di Shanghai, dovuto al persistere del problema al ginocchio destro. D’accordo con il suo staff medico, l’azzurro ha scelto di fermarsi fino all’inizio del 2027.

Questo stop forzato costerà a Sinner il primato nel ranking ATP. A raccoglierne l’eredità in vetta sarà Alexander Zverev, attuale leader della Race. Nonostante la sconfitta nei quarti a Pechino abbia momentaneamente rinviato il sorpasso, che si sarebbe concretizzato già al termine della tournée asiatica con una doppia vittoria del tedesco tra Pechino e Shanghai, l’avvicendamento al vertice è ormai inevitabile. Zverev potrebbe conquistare la prima posizione mondiale già a Vienna in caso di vittoria a Shanghai e approdo almeno in semifinale in Austria o, nello scenario peggiore, garantirsi comunque il numero 1 a fine anno senza vincere più alcun match, grazie al maggior numero di punti conquistati nel 2026.