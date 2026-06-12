Challenger 75 di Cattolica 2026: Dalla Valle in semifinale, Brancaccio out contro Carballes Baena

Torna azzurro il programma di quarti di finale sul centrale del Challenger 75 di Cattolica 2026, grazie al successo di Enrico Dalla Valle contro Oriol Roca Batalla per 7-6(2) 6-1. Qualche difficoltà in più invece sull’adiacente campo 2 per Raul Brancaccio, che manca la quarta semifinale Challenger del suo ottimo 2026 per mano di Roberto Carballes Baena, vittorioso per 6-4 3-6 6-3.

RITORNI

Partita di grande energia della wild card azzurra, che riesce a tenere alto il livello del suo gioco offensivo per tutto il match nonostante la sapiente difesa spagnola, replicando il punteggio degli ottavi di finale. Emblematico il finale del primo set, vinto con tre punti consecutivi a rete o nei pressi. Grazie a questa vittoria, Dalla Valle ottiene la sua quarta semifinale Challenger in carriera, la prima quest’anno. Inoltre, tornerà in top 400 per la prima volta dal luglio 2025.

Un passo avanti verso la miglior forma anche per Carballes Baena: l’ex numero 49 del mondo riesce a vincere due partite nello stesso torneo per la seconda volta dal settembre 2025, quando cominciarono i problemi di infortuni che l’hanno portato fuori dalla top 100 per la prima volta dal 2018.

LE SEMIFINALI

Ad aspettare il romagnolo in semifinale è Jesper De Jong: l’olandese classe 2000 è la testa di serie numero 1 del torneo e ha già battuto due italiani, ma soprattutto è reduce dagli ottavi di finale al Roland Garros 2026, il miglior risultato in carriera.

Lo spagnolo dovrà invece aspettare il risultato del quarto di finale tutto italiano tra Francesco Forti e Andrea Guerrieri per scoprire chi gli contenderà il posto in finale.