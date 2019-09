Challenger Firenze 2019: Dalla Valle è super, out Balzerani

Un ottimo Enrico Dalla Valle supera con il punteggio di 6-1 6-3 l’ex top 70 del ranking ATP Blaz Kavcic e raggiunge il secondo turno del Challenger di Firenze: ora testa al match con la settima forza del seeding, il portoghese Pedro Sousa. Per il ventunenne ravennate quella odierna è la quinta vittoria in un main draw Challenger nella sua carriera ed è appena la seconda in questa stagione, dopo quella ottenuta al primo turno del torneo di Cordenons ai danni di Jacopo Berrettini. Un successo importante su un giocatore esperto come lo sloveno, che dimostra quanto di buono fatto dall’azzurro nell’ultimo periodo.

Si ferma, invece, al primo turno Riccardo Balzerani. Il classe ’98 reatino, entrato in tabellone come LL in seguito al forfait di Carlos Berlocq, è stato eliminato dallo spagnolo Javier Barranco Cosano, numero 309 del ranking ATP, con lo score di 6-4 6-3.

