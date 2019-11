Challenger Ortisei 2019: Musetti show, Vanni si aggiudica il derby con Baldi

Lorenzo Musetti firma l’impresa di giornata agli Internazionali di Tennis Val Gardena. Il classe 2002 toscano sconfigge, in uno dei due derby di giornata, la quarta testa di serie del torneo Gianluca Mager col punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e dodici minuti di gioco. Una partita piuttosto equilibrata, in cui però il campione degli Australian Open JR è stato molto bravo ad annullare le tre chances concesse nei proprio game di servizio ed è stato altrettanto efficace nei due game in cui ha avuto chances in risposta. Grazie a questo splendido successo il diciassettenne azzurro approda al terzo turno del torneo altoatesino, in cui si troverà davanti il vincente del match fra il qualificato Aldin Sektic e la quattordicesima testa di serie del torneo, ossia lo spagnolo Bernabe Zapata Mirallas.

L’altro derby di giornata, in programma sul Campo Centrale, è stato vinto da Luca Vanni, che ha sconfitto in tre set (6-4 6-7 6-3) la testa di serie numero 16, Filippo Baldi, che registra la sua terza sconfitta all’esordio in un torneo Challenger, la sesta negli ultimi otto tornei giocati. Grazie a questo successo anche il classe ’85 toscano approda al terzo turno del torneo e affronterà un altro azzurro, ossia il vincente del match fra la testa di serie numero 1 del torneo Stefano Travaglia e Andrea Pellegrino.

Infine approda al terzo turno anche la terza testa di serie del Challenger altoatesino, ossia Salvatore Caruso. Il numero 98 al mondo ha difatti battuto, in rimonta (4-6 6-3 6-4) il tedesco Daniel Masur, numero 252. Ora ad attenderlo in ottavi di finale c’è la quindicesima testa di serie del torneo, ossia il francese Elliot Benchetrit, oggi nettamente vincitore su Julian Ocleppo.

