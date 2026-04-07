Nicolas Jarry ritrova la vittoria a Madrid: interrotta una striscia di 13 sconfitte di fila

Vittoria speciale per Nicolás Jarry al primo turno del Challenger 75 di Madrid 2026. Scivolato al numero 156 del ranking ATP, il tennista cileno ha finalmente interrotto una striscia di 13 sconfitte consecutive grazie al successo ai danni dello spagnolo Miguel Damas (numero 272 del ranking) costretto al ritiro a causa di un infortunio alla spalla dopo aver perso il primo set.
Jarry non vinceva un match dal luglio del 2025, al terzo turno di Wimbledon contro Joao Fonseca. Se la vedrà ora contro l’elvetico Dominic Stricker, n. 293 ATP, nella speranza di continuare a rinascere. Jarry che sarà protagonista tra poche settimane anche in Italia, al Challenger di Roma presso il TC Garden (19-26 aprile).