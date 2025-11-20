Finals Coppa Davis 2025, le scelte dei capitani per Germania-Argentina: ecco chi gioca

Coppa Davis

Le scelte ufficiali dei capitani in vista della sfida Germania-Argentina dei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. A un’ora dall’inizio degli incontri sciolte le riserve: il primo singolare sarà tra Struff ed Etcheverry, mentre a seguire scenderanno in campo Zverev e Cerundolo. Ricordiamo che le coppie del doppio possono essere cambiate fino a poco prima dell’inizio e quindi dopo i due singolari.

Ore 17:00 – Struff vs Etcheverry
a seguire – Zverev vs Cerundolo
ev. a seguire – Krawietz/Puetz vs Molteni/Zeballos (con possibilità di cambiare)

