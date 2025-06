Challenger Perugia 2025, Basile al secondo turno: “C’era tensione, pensato sempre a me stesso”

Prima vittoria stagionale nel main draw di un Challenger per il tennista pugliese, che batte Sanchez Jover e si giocherà un posto nei quarti con Radu Albot

Pierluigi Basile accede al secondo turno del Challenger 125 di Perugia. Il 18enne pugliese elimina in due set lo spagnolo Carlos Sanchez Jover (n.271 Atp) con un netto 6-3 6-2. Avvio di primo set leggermente contratto per ‘Pigi’ che, smaltita la tensione iniziale, trova il suo miglior tennis nel quarto gioco e si porta avanti di un break sul 3-1. Doppio break nel sesto game e buona gestione fino a fine parziale. Break in apertura di secondo set e ottima tenuta mentale dopo il medical timeout chiamato da Sanchez Jover, probabilmente per un problema alla coscia sinistra. “All’inizio ho colpito male diverse palline, ma sono contento perché era una partita a cui tenevo tanto, come tutte del resto. Sarebbe stupido dire che non ho pensato al fatto che se avessi vinto avrei potuto giocare contro Stan. La partita mi pesava parecchio e sono contento di essere riuscito, nonostante la tensione, a fare tutte le cose che volevo fare dall’inizio alla fine“, afferma Basile, che non ha mostrato il fianco allo spagnolo nemmeno dopo lo stop dovuto al mto: “Non mi sono fatto condizionare perché non potevo sapere se era effettivamente infortunato o meno – la conferma del pugliese – Mi sono sempre fatto condizionare da queste situazioni, mentre oggi ho pensato solo a me stesso sempre cercando di spingere”.

SERIE NEGATIVA CHIUSA, GIÀ 4 VITTORIE A GIUGNO

Chiuso un periodo di appannamento durato un paio di mesi, Basile è ritornato a macinare tennis. Superate le sconfitte al primo turno nell’ITF M15 di Monastir (2-0 da Willwerth), nelle qualificazioni del Challenger di Napoli (2-1 da Dodig), al Challenger di Barletta (2-0 da Marmousez) e nelle quali degli Internazionali (2-0 da Seyboth Wild), il pugliese è già a quota quattro vittorie nel mese di giugno. Un successo nel Roland Garros Juniores (2-1 su Cruz Hewitt), prima di cedere in tre set al n.1 Junior Santamarta Roig, e tre vittorie a Perugia tra qualificazioni e main draw (2-0 a Fonio, 2-1 a Cecchinato, 2-0 a Sanchez Jover). Quattro successi in cinque uscite tra Francia e Umbria, con tanto di primo sorriso stagionale nel main draw di un Challenger. Risultati che hanno permesso a ‘Pigi’ di guadagnare oltre 100 posizioni in classifica Atp e di issarsi in 717ª posizione (38 punti) nel live ranking. Se dovesse centrare i quarti di finale a Perugia, l’ingresso in top 700 diventerebbe realtà.

Leggi anche: