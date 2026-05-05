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Internazionali d’Italia 2026: Basiletti la favola continua, è qualificata per il tabellone principale

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Noemi Basiletti all'ITF W75 di Chiasso 2026
Noemi Basiletti - Foto Mattia Martegani

Noemi Basiletti continua a sognare: batte Daria Snigur al secondo turno di qualificazioni e accede al tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2026. La classe 2006 toscana, partita dal torneo di prequalificazione, da numero 427 al mondo centra l’accesso al primo torneo WTA della sua carriera, al primo tentativo. Nel turno decisivo contro l’ucraina, Basiletti rimonta un break di svantaggio in ciascun set, anche se il secondo le sfugge al tie-break dopo quattro match point. Finisce 6-3 (8)6-7 6-4 con un brivido ulteriore: quando serve per il match sul 5-3, l’azzurra subisce il contro-break. A quel punto è abile a strappare nuovamente il servizio a Snigur, guadagnandosi il tabellone principale degli Internazionali d’Italia.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU NOEMI BASILETTI

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