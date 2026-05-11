Internazionali d’Italia 2026, Sinner agli ottavi: sconfitto Popyrin

Cambio di condizioni, stesso risultato: anche di giorno Jannik Sinner domina e stacca il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Dopo il 6-3 6-4 rifilato a Sebastian Ofner, il numero uno del mondo si è imposto con il punteggio di 6-2 6-0 su Alexei Popyrin poco più di un’ora di gioco. Per l’azzurro è così arrivata la 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000: superato Roger Federer. Il primato di Novak Djokovic (31 in fila) è adesso a una sola lunghezza. Si tratta anche del 25° successo consecutivo per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall’Atp 500 di Doha 2026.

È subito in discesa il compito di Sinner, che apre la partita con un break. L’azzurro conferma il vantaggio e sale sul 2-0, mentre Popyrin si sblocca nel game successivo. Nel quarto gioco c’è il primo e unico momento di difficoltà della partita del numero uno al mondo che concede ma annulla una palla break e sale sul 3-1 prima di strappare ancora la battuta all’australiano per allungare sul 4-1. Perdendo tre punti nel sesto e nell’ottavo game al servizio, Sinner fa suo il primo set. Nel secondo c’è un solo giocatore in campo e Jannik trova tre break di fila. Lasciando poi per strada solamente due punti nei propri turni di battuta in tutto il parziale mette la firma sugli ottavi di finale, dove affronterà Andrea Pellegrino.