Arnaldi elimina Berrettini nel derby al Roland Garros: è il 13esimo italiano diverso in semifinale in uno Slam

Con la vittoria su Matteo Berrettini – dopo il ritiro del romano per un problema fisico – nel derby azzurro nei quarti di finale del Roland Garros, Matteo Arnaldi centra la prima semifinale Slam della carriera. Il tennista ligue è il 13esimo italiano – parlando di singolare maschile – ad entrare nei migliori quattro del tabellone di un Major e si appaia a Lorenzo Musetti (Roland Garros 2025), Marco Cecchinato (Roland Garros 2018), Orlando Sirola (Roland Garros 1960), Uberto De Morpurgo (Roland Garros 1930) e Flavio Cobolli. In un solo giorno l’Italia sale a quota 12 e 13 giocatori in una semifinale Slam, grazie a Cobolli e Arnaldi, che si sfideranno venerdì per un posto in finale a Parigi.

Gli italiani in semifinale in uno Slam – singolare maschile

Recordman in questa statistica è Jannik Sinner, con ben nove semifinali Major. Seguono Nicola Pietrangeli (5) e Adriano Panatta (3).

Jannik Sinner: 9

Wimbledon 2023: semifinalista – battuto da Djokovic

Australian Open 2024: campione

Roland Garros 2024: semifinalista – battuto da Alcaraz

US Open 2024: campione

Australian Open 2025: campione

Roland Garros 2025: finalista – battuto da Alcaraz

Wimbledon 2025: campione

US Open 2025: finalista – battuto da Alcaraz

Australian Open 2026: semifinalista – battuto da Djokovic

Nicola Pietrangeli: 5

Roland Garros 1959: campione

Roland Garros 1960: campione

Wimbledon 1960: semifinalista – battuto da Laver

Roland Garros 1961: finalista – battuto da Santana

Roland Garros 1964: finalista – battuto da Santana

Matteo Berrettini: 3

US Open 2019: semifinalista – battuto Nadal

Wimbledon 2021: finalista – battuto da Djokovic

Australian Open 2022: semifinalista – battuto da Nadal

Adriano Panatta: 3

Roland Garros 1973: semifinalista – battuto da Pilic

Roland Garros 1975: semifinalista – battuto da Borg

Roland Garros 1976: campione

Corrado Barazzutti: 2

US Open 1977: semifinalista – battuto Connors

Roland Garros 1978: semifinalista – battuto Borg

Giorgio De Stefani: 2

Roland Garros 1932: finalista – battuto da Cochet

Roland Garros 1934: semifinalista – battuto daVon Cramm

Beppe Merlo: 2

Roland Garros 1955: semifinalista – battuto da Davidson

Roland Garros 1956: semifinalista – battuto da Hoad

Lorenzo Musetti: 2

Wimbledon 2024: semifinalista – battuto da Djokovic

Roland Garros 2025: semifinalista – battuto da Alcaraz

Matteo Arnaldi: 1

Roland Garros 2026: semifinalista

Flavio Cobolli: 1

Roland Garros 2026: semifinalista

Marco Cecchinato: 1

Roland Garros 2018: semifinalista – battuto da Thiem

Orlando Sirola: 1

Roland Garros 1960: semifinalista – battuto da Ayala

Uberto De Morpurgo: 1

Roland Garros 1930: semifinalista – battuto da Cochet