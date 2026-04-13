ATP 500 Barcellona 2026: ritiro per Draper contro Etcheverry, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Jack Draper nel corso della sfida con Tomas Martin Etcheverry, valida per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026. Infortunio alla spalla destra per il tennista britannico, che aveva richiesto un medical timeout a fine secondo set e ha scelto di fermarsi mentre si trovava sotto 4-1 nel parziale decisivo. Avanza al secondo turno Etcheverry, che incontrerà il vincente del match tra Borges e Mannarino.

RITIRO DRAPER, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Draper perdente, Etcheverry vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.