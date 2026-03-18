Binaghi apre per il futuro: “Finals BJK in Italia e ritorno Next Gen: lavoriamo per questo”

Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, in occasione della presentazione del tie di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone — che si terrà il 10 e l’11 aprile a Velletri — ha parlato anche della possibilità per il nostro Paese di ospitare le BJK Finals a partire dal 2028, oltre che di un possibile ritorno delle Next Gen Finals.

E, sebbene Roma sia senz’altro il palcoscenico più importante dove poter ospitare eventi di tale calibro, va da sé che, in un momento del genere — in cui il tennis italiano è ai suoi massimi — le possibilità di scelta per la sede fiocchino da ogni parte.

“BJK a Roma? Non esiste solo Roma in Italia. Stiamo pensando a tutto, anche perché è un momento nel quale ci offrono di tutto — ha dichiarato Binaghi —. Dal punto di vista organizzativo la nostra Federazione non ha limiti. L’ITF ha un contratto con la Cina per questo e per l’anno successivo. È possibile anche che tornino le Next Gen in Italia, almeno per un anno. Ci sono tante cose che ci vedono protagonisti su questo fronte. Il ministro (Abodi, ndr) che è sensibile alla parità di opportunità per entrambi i generi, da quando ha preso la Davis ci ha detto che ambirebbe anche ad avere la BJK Cup. Lavoreremo su questo, ma prima dobbiamo vincere a Velletri”.