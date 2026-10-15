Challenger 125 Olbia 2026: Fearnley e Dzumhur raggiungono i quarti di finale

Le teste di serie stanno mantenendo il proprio status quo nella quarta edizione dell’Olbia Challenger, il torneo Challenger 125 promosso da MEF Tennis Events in sinergia con il Tennis Club Terranova. Jacob Fearnley, Damir Dzumhur e Tom Gentzsch, rispettivamente prima, seconda e quinta forza del seeding, hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale.

Fearnley avanza

Nel secondo turno sulla Cloto Arena, l’attuale numero 96 ATP ha sconfitto Jan Kumstat per 6-4 6-3: “Ho giocato una buona partita, qui a Olbia mi trovo molto bene e il pubblico mi sta dando una mano – le parole dell’ex numero 49 del mondo –. Faccio i complimenti a Jan che nel secondo set ha alzato il livello, ma al tempo stesso sapevo quanto fosse importante chiudere il match in due set e ci sono riuscito. Trionfare in Sardegna? Sarebbero punti preziosi per il ranking, ma non ha molto senso pensarci ora. Sono ai quarti e so che posso andare ancora avanti, guarderò incontro dopo incontro”.Il britannico, proveniente da un ottimo US Open 2026 dove ha raggiunto il secondo turno partendo dalle ‘quali’, attenderà ora il vincitore dell’incontro tra l’ottava testa di serie Francesco Maestrelli e Maxim Mrva.

L’esperienza di Dzumhur

Pur essendosi trovato a due punti dal perdere la partita, Damir Dzumhur non ha mai considerato l’idea di abbandonare Olbia. Dopo il 6-0 subito nel primo parziale, la testa di serie numero due si è ritrovata sotto 5-3 nel tie-break del secondo set prima di iniziare una rimonta che lo ha portato a perdere solo otto punti nel terzo parziale. “Non ho avuto buone sensazioni nel primo set e mezzo e questo anche grazie all’ottimo livello del mio avversario – le parole dell’ex numero 23 del mondo –. Sono vittorie che ogni tanto è bello ottenere, anche se ovviamente si soffre un po’ di più. Era una di quelle giornate dove bisognava rimanere appesi al match, lottando e correndo per tutto il campo. Non appena Dimitar è un po’ calato nel secondo set, ho colto l’occasione”.

I tre titoli ATP conquistati in carriera e le vittorie illustri contro giocatori del calibro di Rafael Nadal e Alexander Zverev fanno di Dzumhur il giocatore con più esperienza a Olbia: “Senz’altro il mio bagaglio di competenze è stato molto utile oggi. Delle volte bisogna ricorrere a tutto per vincere partite come questa e sicuramente il mio passato è stato utile per gestire la situazione di difficoltà”. Per avanzare in semifinale, l’attuale numero 103 ATP dovrà sconfiggere la testa di serie numero cinque Tom Gentzsch, il quale ha piegato per 6-3 3-6 6-4 l’ucraino Georgii Kravchenko.