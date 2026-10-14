La crisi di Perricard: da numero 29 del mondo alla sconfitta contro il numero 817 ATP

La crisi di Giovanni Mpetshi Perricard sembra non avere una fine. Nella giornata di martedì 13 ottobre, il francese, da testa di serie numero 4, ha perso al primo turno del Challenger 100 di Roanne contro il connazionale Etienne Donnet, numero 817 del ranking mondiale. Oltre alla pesante sconfitta contro un avversario nettamente inferiore per livello ed esperienza, si tratta della settima partita persa di fila dal nativo di Lione, che non vince dallo scorso giugno quando si riuscì a qualificare per il main draw dell’ATP 500 del Queen’s.

L’ascesa nel 2024…

Come si è arrivati a questo punto? I fattori sono diversi e dare una risposta certa è quasi impossibile. Su una cosa, però, non ci sono dubbi: il 2024 è stato l’anno dell’ascesa di Perricard. La sua stagione comincia con il trionfo nel Challenger 75 di Nottingham, il secondo della sua carriera. Nel mese di aprile vince ben due Challenger consecutivi (75 di Cuernavaca e 125 di Acapulco), prima dell’emozionante vittoria a maggio da wildcard nella sua Lione, il primo titolo ATP in carriera, che gli permette di raggiungere la 66esima posizione in classifica. Dopo il quarto turno raggiunto a Wimbledon grazie al suo servizio spaventoso, il francese conclude l’anno da numero 31 del mondo con il trionfo nell’ATP 500 di Basilea per un totale di 48 vittorie e 25 sconfitte in stagione.

…e le difficoltà nel 2026

Il 2025 comincia alla grande per Perricard che, nonostante l’uscita al primo turno dell’Australian Open, riesce a centrare il suo best ranking (n.29 ATP) grazie alla semifinale raggiunta nel primo torneo dell’anno, il ‘250’ di Brisbane. In stagione il francese alza un “solo” titolo, ancora in patria, nel Challenger 175 di Bordeaux, ma a livello ATP centra altre due semifinali nei ‘250’ di Winston-Salem e Bruxelles. Il 2025 termina con la sconfitta al primo turno del ‘500’ di Basilea e la mancata difesa del titolo, finendo a ridosso della Top 60.

Da quando è nel circuito maggiore, il 2026 è certamente l’anno più complicato per Perricard. Cominciato da numero 67 del mondo, il francese si ritrova attualmente fuori dalla Top 100. Con la sconfitta nel Challenger di Roanne, il classe 2003 è sprofondato alla posizione numero 144 del live ranking avendo collezionato in stagione 14 vittorie e 20 sconfitte, di cui 13 al primo turno, dato che spiega senza giri di parole le grandi difficoltà del francese.

La spietatezza del modello del ranking ATP è risaputa e ha colpito fortemente il nativo di Lione, incapace di mantenere la costanza necessaria per rimanere ai piani alti della classifica, soprattutto dopo i fantastici risultati ottenuti nel 2024. A un mese dalla fine della stagione, l’obiettivo di Perricard è quello di concludere l’annata nel miglior modo possibile, per porre le basi per il 2027 in cui cercherà di rialzare la testa dopo i risultati non all’altezza degli ultimi tempi.