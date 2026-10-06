de Minaur, il ritiro in finale a Pechino: “Ho sentito un fastidio all’adduttore”

L’ottima settimana di Alex de Minaur a Pechino si è conclusa nel peggiore dei modi. L’australiano è stato costretto a ritirarsi durante la finale del ‘500’ cinese contro Novak Djokovic sul punteggio di 7-6(3) 0-1 in favore del serbo. In conferenza stampa, il nativo di Sydney ha parlato proprio dell’infortunio rimediato nel corso del match, a poche ore dall’inizio del Masters 1000 di Shanghai. “Ho percepito un fastidio all’adduttore. Non so ancora di cosa si tratta, devo fare degli accertamenti. Prima della partita mi sentivo benissimo, poi il dolore è cominciato verso la fine del primo set ed è aumentato gradualmente” ha spiegato ‘The Demon’, che adesso rischia di dover saltare il penultimo ‘1000’ della stagione. “Il mio piano adesso è di andare a Shanghai e capire meglio l’entità dell’infortunio”.

Il classe 1999, reduce dalla vittoria in Laver Cup contro il prossimo numero 1 del mondo Alexander Zverev, ha concluso analizzando il percorso fatto nella capitale cinese, nonostante la dolorosa sconfitta all’ultimo atto che ha regalato a Djokovic il 102esimo titolo in carriera. “Da questa settimana prendo solo cose positive. Mi dispiace per come si sia conclusa, ho giocato un grande tennis e in campo mi sono trovato benissimo. Da questi primi giorni in Cina esco con tanta fiducia”.