Djokovic prova lo scatto per le ATP Finals: arriva la wild card per l’ATP 500 di Basilea

Novak Djokovic vuole partecipare alle ATP Finals 2026 di Torino, l’ha detto lui stesso, e dopo le parole arrivano i fatti: la mossa Finals è stata svelata, perché il serbo ha richiesto e ovviamente ottenuto una wild card dell’ultimo momento per l’ATP 500 di Basilea, in programma dal 26 ottobre all’1 novembre 2026.

Durante la settimana vintage all’ATP 500 di Pechino aveva convinto tutti con le parole e col tennis, ma le energie spese si sono fatte sentire al Masters 1000 di Shanghai: la sconfitta al primo turno in due set subita da Hubert Hurkacz non è abbastanza per i suoi obiettivi. Il risultato è stato un cambio di programma. Giocare solo il Masters 1000 di Parigi La Defense sarebbe troppo rischioso, gli ultimi posti disponibili sono ambiti, i rivali volano e Djokovic sa agire di conseguenza.

La Race

Il 24 volte campione Slam non partecipa al Season Finale dal 2023 per scelta, non certo per classifica. Quest’anno, il discorso è diverso: per farcela, Djokovic dovrà mettere insieme una striscia delle sue, a partire torneo svizzero a cui tornerà per la prima volta dal 2010. Alla vigilia delle semifinali di Shanghai, la Race si configura così: