Draper non parteciperà al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026

Jack Draper non prenderà parte al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Il tennista britannico, numero 25 ATP, ha deciso di saltare il primo grande torneo della stagione su terra, in programma dal 5 al 12 aprile al Monte-Carlo Country Club. Draper, eliminato all’esordio nel Masters 1000 di Miami e spintosi fino ai quarti ad Indian Wells, metterà il mirino sul Masters 1000 di Madrid, previsto dal 22 aprile al 3 maggio, dove avrà da difendere i 650 punti della finale persa contro Casper Ruud. Sarà fondamentale per l’inglese confermare, o quantomeno andare vicino, al risultato ottenuto nel 2025 per evitare di non uscire dai top seed in vista del Roland Garros e di Wimbledon.