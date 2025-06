Engel show a Stoccarda: diventa il più giovane a raggiungere i quarti su erba nel 21° secolo

Justin Engel dà spettacolo nell’Atp 250 di Stoccarda. Nato a Norimberga (Germania) l’1 ottobre del 2007, il tennista tedesco ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen (n.35 Atp) negli ottavi di finale del Boss Open 2025. Prestazione sensazionale di Engel, che ha battuto l’americano senza concedere palle break grazie a un incredibile 100% di resa della prima di servizio. 31 punti giocati e 31 punti vinti per il tedesco, che ha ottenuto ottimi numeri anche sulla seconda (56%, 9/16). 6-4 6-4 il punteggio in favore dell’allievo di Horst Engel e Philipp Kohlschreiber, autore di un secondo set da urlo con un 9.9 di qualità di dritto. Saldo positivo tra colpi vincenti ed errori gratuiti (23-18) al termine di un match in cui Michelsen non ha affatto sfigurato. Una vittoria che è tutta farina del sacco di Engel, che diventa il giocatore più giovane (17 anni e 8 mesi) a raggiungere i quarti di finale in un torneo Atp su erba nel 21° secolo. Tolto il primato a Ryan Harrison (ex n.40 Atp), che si spinse fino ai quarti nell’Atp 250 di Newport nel 2010 all’età di 18 anni e 2 mesi. Lo statunitense precedeva Stefan Kozlov (18 anni e 4 mesi) e Bernard Tomic (18 anni e 8 mesi). Dopo essere stato il primo tennista nato nel 2007 a conquistare una vittoria nel massimo circuito (Atp 250 Almaty 2024), Engel è salito a quota 4 successi Atp in carriera, tutti arrivati con avversari di classifica superiore alla sua: Wong nella già citata Almaty, Struff quest’anno ad Amburgo e le due ottenute a Stoccarda, la prima con Duckworth e la seconda oggi con Michelsen. Da lunedì prossimo sarà sicuramente best ranking. Attualmente la classifica live recita n.234 Atp, con 50 posizioni guadagnate rispetto a inizio settimana. I punti per giocare le qualificazioni di Wimbledon ci sono e il tabellone principale dei Championships potrebbe essere uno degli obiettivi di Engel per le prossime settimane. Domani, intanto, sarà sfida con Felix Auger-Aliassime, tornato a vincere una partita su erba dopo 3 anni (2-0 a Mpetshi Perricard), per un posto in semifinale.

I PRIMI VINCITORI PER ANNO DI NASCITA

Per il 2007 comanda Justin Engel. Il tedesco, al debutto nel circuito maggiore grazie a una wild card all’ATP 250 di Almaty, ha battuto in due set Coleman Wong 7-5 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco. Due gli italiani presenti nella classifica. Jannik Sinner è stato il primo classe 2001 a vincere un match ATP. La prima dell’altoatesino è datata 24 aprile 2019 all’ATP 250 di Budapest. A 17 anni e 8 mesi e in tabellone da lucky loser, Sinner sconfisse l’ungherese Mate Valkusz con lo score di 6-2 0-6 6-4. Lorenzo Musetti è stato il primo dei 2002. Bisogna tornare indietro al 15 settembre 2020 quando, a 18 anni e 6 mesi, sconfisse Stan Wawrinka (6-0 7-6) nell’edizione autunnale degli Internazionali d’Italia (causa COVID-19).

1995: Nick Kyrgios (Aus)

1996: Cristian Garin (Chi)

1997: Alexander Zverev (Ger)

1998: Frances Tiafoe (Usa)

1999: Denis Shapovalov (Can)

2000: Felix Auger-Aliassime (Can)

2001: Jannik Sinner (Ita)

2002: Lorenzo Musetti (Ita)

2003: Carlos Alcaraz (Esp)

2004: Stefanos Sakellaridis (Gre)

2005: Juncheng Shang (Chn)

2006: Joao Fonseca (Bra)

2007: Justin Engel (Ger)

