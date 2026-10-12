Masters 1000 Shanghai 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 ottobre con Zverev in campo

È uscito il programma della prima giornata di ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Si comincia dalla parte alta del tabellone, quella della testa di serie numero uno Alexander Zverev. Il tedesco, futuro numero uno del mondo e già numero uno della Race to Turin 2026, sfiderà il kazako Alexander Bublik: i precedenti vedono Bublik in vantaggio 3 a 1, e l’unica vittoria di Zverev è arrivata sulla terra battuta più lenta del circuito, quella del Masters 1000 di Montecarlo, condizioni di gioco molto diverse da quelle di Shanghai.

Il programma di martedì 13 ottobre

Di seguito il dettaglio del programma: sullo Stadium Court lo spettacolo riserva tre sfide molto equilibrate e interessanti oltre a Zverev-Bublik.

STADIUM COURT

Ore 06.00 – (9) De Minaur vs (26) Karen Khachanov

a seguire – Gea vs (13) Mensik

non prima delle 12.00 – (1) Zverev vs (19) Bublik

a seguire – Hurkacz vs (25) Davidovich Fokina

SHOW COURT 3

Ore 06.00 – Polmans/Zielinski vs (5) Cash/Glasspool

a seguire – (8) Arribage/Olivetti vs Liutarevich/Medvedev

a seguire – Krajicek/Mektic vs Miedler/Oberleitner