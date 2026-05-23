Roland Garros 2026, Cocciaretto: “Sto maturando molto, voglio evitare gli alti e bassi”

“Sto maturando molto e mi piacerebbe non vivere più questi grandi alti e bassi. Ho ancora grandi margini di miglioramento e ogni giorno cerco di aggiungere qualcosa, però in questo momento la mia priorità è stare bene fisicamente. Poi penso che, se sto bene, tutto il resto venga di conseguenza”. Così Elisabetta Cocciaretto ha inaugurato la zona mista del Roland Garros 2026 alla vigilia dell’inizio del torneo.

L’azzurra ha parlato di come arriva al secondo Slam stagionale dopo il buon torneo disputato a Roma: “Arrivo qui senza aspettative. Roma è stato un torneo un po’ a parte, lì mi sono sentita molto bene, poi con Swiatek è stata una partita più complicata. Dopo Roma, però, ho avuto un problema fisico e mi sono fermata. Ora sto meglio, mi sto allenando e sono felice di essere qui”.

IL PERCORSO DI CRESCITA

Cocciaretto si è soffermata anche sul percorso di crescita che sta cercando di portare avanti sotto ogni aspetto: “Cerco molto di osservare gli altri, vedere come si allenano e cosa fanno. Mi confronto di più con le altre giocatrici e ascolto maggiormente il mio team. Prima tendevo a fare più di testa mia, ora credo molto di più nel lavoro quotidiano e nel lavoro condiviso”.

Un aspetto che, secondo la marchigiana, la sta aiutando molto è anche la possibilità di allenarsi con giocatrici di alto livello: “Allenarsi con top 20 e top 30 aiuta tantissimo, hanno una mentalità diversa. E a me piace molto allenarmi anche con uomini: il ritmo di palla cambia, ma mentalmente può aiutare molto”.

Infine, una parentesi sul percorso universitario in giurisprudenza, che Cocciaretto continua a portare avanti parallelamente alla carriera sportiva: “È una cosa che impressiona più gli adulti che i ragazzi della mia età. Io tendo a tenerla molto personale, però mi arricchisce tanto e mi dà soddisfazione. A volte conciliare tutto diventa complicato, ma spero di riuscire a laurearmi entro il 2028”.