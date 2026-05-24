Roland Garros 2026: ritiro per Ruse contro Frech, il motivo e cosa succede per le scommesse

Elena-Gabriela Ruse si ritira nel corso della sfida contro Magdalena Frech, valida per il primo turno del Roland Garros 2025. Problemi respiratori – probabilmente dettati dal grande caldo parigino – per la tennista rumena che, dopo un consulto con il fisioterapista, ha deciso di fermarsi sul punteggio di 7-6(5) 2-1 in favore di Frech.

RITIRO RUSE, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Ruse perdente, Frech vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.