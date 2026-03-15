Sinner vince Indian Wells e completa il quadro dei 1000 su cemento: come lui solo Federer, Djokovic e Murray

Jannik Sinner piega Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Quasi due ore di lotta punto a punto, con l’azzurro costretto a rifugiarsi in un doppio tie-break per venire a capo di un russo in versione 2021/22. 7-6(6) 7-6(4) il punteggio in favore del 24enne di San Candido, che conquista il primo titolo stagionale e accorcia in classifica ATP su Carlos Alcaraz. Sesto titolo 1000 della carriera per il numero due del mondo, che completa il quadro dei Big Tournaments su cemento (Slam, 1000, Finals).
I NUMERI
- Con il successo in California, Sinner può vantare in bacheca tutti e sei i 1000 sul veloce: Indian Wells (2026), Miami (2024), Canada (2023), Cincinnati (2024), Shanghai (2024), Parigi (2025). L’altoatesino diventa il più giovane di sempre a conquistarli tutti (24 anni e 200 giorni), dall’introduzione del format nel 1990, togliendo il primato a Andy Murray (29 anni e 169 giorni). Gli altri due ad essere riusciti nell’impresa di monopolizzare ogni torneo 1000 sugli hard courts sono stati Roger Federer e Novak Djokovic.
- Titolo ATP numero 25 in carriera per Sinner, che vince il 25esimo torneo prima di compiere 25 anni. Dal 2000 in poi ci sono riusciti solamente Carlos Alcaraz, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Lleyton Hewitt.
- Sinner vince Indian Wells senza concedere un set e solleva il secondo 1000 in fila senza perdere set (Parigi 2025) e diventa il primo nella storia, dal 1990, a vincere due 1000 consecutivi senza perdere un set.
- Dall’introduzione del format moderno dei Masters 1000 (1990), Sinner è il secondo a vincere i primi sei 1000 in sei location diverse. A riuscirci è stato solo Daniil Medvedev.
- Prosegue il dominio di Sinner e Alcaraz. Da quasi due anni nessun giocatore è stato in grado di vincere un torneo con sia l’altoatesino che lo spagnolo in tabellone. L’ultimo a riuscirci è stato Andrey Rublev nel Masters 1000 di Madrid 2024, quando si Sinner si ritirò prima del match di quarti con Auger-Aliassime e Alcaraz fu eliminato proprio da Rublev.