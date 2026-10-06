Six Kings Slam, Sinner dà forfait: Learner Tien prende il suo posto

Learner Tien sostituirà Jannik Sinner al Six Kings Slam. Il giovane statunitense prenderà il posto del numero 1 al mondo nel torneo esibizione di Riad, dopo il forfait dell’azzurro. Il Six Kings Slam aveva già annunciato il tabellone e il programma della competizione, ma sarà ora costretto a modificare il quadro dei partecipanti.
Tien entra così in un parterre di altissimo livello, che riunisce alcuni dei principali protagonisti del tennis mondiale. Per il giovane americano si tratta di un’opportunità importante per confrontarsi con giocatori di vertice in uno degli appuntamenti più attesi della stagione.
L’assenza di Sinner rappresenta invece un cambio significativo per il torneo, che aveva visto l’italiano protagonista nelle precedenti edizioni.