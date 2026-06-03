Mensik batte Fonseca: è il quinto tennista ceco in semifinale al Roland Garros

Jakub Mensik, vincendo il suo quarto di finale al Roland Garros contro Joao Fonseca per 6-4 6-3 7-6(3), ha aggiornato la già gloriosa storia tennistica del suo paese. È diventato infatti il quinto giocatore ceco di sempre a raggiungere almeno la semifinale nel tabellone maschile del Roland Garros.

Tutti i cechi almeno in semifinale a Parigi

1970 Jan Kodes (Campione)

1971 Jan Kodes (Campione)

1981 Ivan Lendl (Finalista)

1984 Ivan Lendl (Campione)

1985 Ivan Lendl (Finalista)

1986 Ivan Lendl (Campione)

1987 Ivan Lendl (Campione)

1992 Petr Korda (Finalista)

2010 Tomas Berdych (Semifinalista)

2026 Jakub Mensik

È inoltre, di poco, anche il più giovane: ha superato infatti il record di Ivan Lendl del 1981, quando l’ex numero 1 del mondo e 3 volte campione di questo torneo raggiunse la sua prima finale all’età di 21 anni compiuti a marzo di quell’anno. Mensik, nato il primo settembre del 2005, è ancora ventenne. È anche il primo uomo ceco a raggiungere la semifinale in un qualsiasi torneo dello Slam da Tomas Berdych all’Australian Open 2015.

Naturalmente, Jakub rimane in corsa anche per altri aggiornamenti statistici: diventare il primo ceco in finale Slam, sempre da Tomas Berdych a Wimbledon 2010, e il primo campione Slam ceco da Petr Korda all’Australian Open 1998. Se la giocherà con Alexander Zverev, uscito vincitore per tre set a zero dal suo quarto di finale con Rafael Jodar.