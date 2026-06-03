Roland Garros 2026: Berrettini-Arnaldi è il secondo derby azzurro di sempre nei quarti di uno Slam

Il quarto di finale del Roland Garros 2026 tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi è un evento tennisticamente storico, e perciò ha sollevato una serie di curiosità statistiche. Oltre a essere il primo quarto di finale Slam maschile giocato tra avversari entrambi fuori dalla top 100 dal 1991, si tratta solo del secondo quarto di finale Slam maschile completamente italiano.

Sinner-Musetti Us Open 2025

Come molti record del tennis azzurro, sta venendo aggiornato di recente. L’altro caso, infatti, è solo di qualche mese fa, quando Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affrontarono ai quarti di finale dello US Open 2025. In quel caso vinse nettamente l’altoatesino con un 6-1 6-4 6-2, mentre nel derby tra i Matteo ci si aspetta più equilibrio, almeno sulla carta.

34 derby azzurri negli Slam e la certezza di un italiano in campo in semifinale

Si tratterà anche del derby azzurro numero 34 a livello Slam, e il quattordicesimo al Roland Garros, il Grand Slam in cui gli incroci tutti italiani sono capitati più spesso. Dopo il primo turno di questa edizione tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, avremo dunque un’altro match che assicurerà una presenza italiana nel prosieguo del torneo.

Che vinca Berrettini o che vinca Arnaldi, avrà luogo la trentaduesima semifinale Slam con un italiano in campo, sempre a livello maschile. Sarebbe la prima per il ligure e la quarta per il romano (la prima dall’Australian Open 2022), che completerebbe il suo personale Career Grand Slam delle semifinali.