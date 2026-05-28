Roland Garros 2026, Darderi: “Devo operarmi alle tonsille appena possibile”

“È già da un anno che devo operarmi alle tonsille perché sono sempre malato, ho avuto la febbre e nemmeno contro Ofner dovevo entrare in campo”. Luciano Darderi ha raccontato di un problema di salute cronico nel corso della conferenza stampa successiva alla sua sconfitta al secondo turno del Roland Garros 2026. “Non mi piace dirlo prima dei tornei, però devo operarmi appena possibile“.

Comesana e i tifosi

Sulla partita che Francisco Comesana ha vinto al quinto set, l’azzurro ha detto: “Ho giocato una partita fantastica per 4 ore, l’unica cosa di cui mi pento è aver perso il primo set da 4-2 30-0 perché avevo una chance molto importante”. Darderi, commentando il match, non ha nascosto i meriti dell’argentino: “Ha fatto una grande partita anche lui, ha un buon servizio e la sua palla salta tanto”.

L’incontro tra i due si è caratterizzato anche dal tifo costante degli argentini per il loro beniamino, ma l’italiano ha stemperato ogni polemica: “Normale che tifino per lui, è argentino”. Una polemica con i tifosi, o meglio con uno in particolare, però c’è stata in campo. Darderi infatti, sul 5-3 per Comesana nel quinto set è quasi arrivato al faccia a faccia con uno spettatore. In conferenza ha spiegato l’accaduto: “Mi ha fatto innervosire perché quando ho tirato la racchetta per terra mi ha detto ‘Spaccala, spaccala’”.

Sinner

Infine Darderi ha risposto ad una domanda sulla sconfitta di Jannik Sinner: “Spero possa trovare una soluzione efficace, quando lui e Carlos [Alcaraz, ndr] non ci sono nello spogliatoio si avverte la chance di fare bene e anch’io l’ho sentito mentalmente oggi d’altronde tutte le partite vanno giocate e tutti i giocatori sono forti”.