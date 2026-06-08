Roland Garros 2026, Djokovic celebra Zverev: “Sapere cosa hai dovuto sopportare rende tutto più speciale”

“Sascha, ti conosco da quando avevi 10 anni. Ti allenavi sui campi con mio fratello minore, mentre io gareggiavo contro tuo fratello maggiore, Mischa, sul grande palcoscenico sia nel circuito junior che in quello professionistico. Ho coltivato un rapporto rispettoso e amichevole con tutta la tua famiglia per molti anni. Abbiamo avuto innumerevoli conversazioni su tattiche tennistiche, strategie di gioco, vita, famiglia, affari. Ci siamo divertiti dentro e fuori dal campo. Sapere cosa hai dovuto sopportare con la tua malattia fin da giovane, superare il più grande ostacolo mentale dentro di te e zittire i critici che pensavano che non avresti mai vinto un Grande Slam, rende questa vittoria ancora più speciale e memorabile. Vedere le lacrime di gioia che hai versato insieme ai tuoi genitori, a tuo fratello e agli altri membri del team mi ha commosso. Sono felice che tu ce l’abbia fatta e ti meriti assolutamente questo successo perché hai lavorato duramente su tutti i fronti per realizzarlo. Goditelo“. Così Novak Djokovic, attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, ha voluto celebrare il successo di Alexander Zverev al Roland Garros 2026 dopo la finale vinta contro Flavio Cobolli.