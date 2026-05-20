Roland Garros 2026: giovedì il sorteggio, quali sono le 32 teste di serie del tabellone femminile?

Si avvicina sempre di più il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione prenderà il via il 24 maggio e il tabellone sarà sorteggiato giovedì alle 14.00. L’unica azzurra nelle top seeds è Jasmine Paolini, accreditata della 13esima testa di serie. Guiderà il seeding Aryna Sabalenka, mentre è n.4 la campionessa in carica Coco Gauff. Elina Svitolina, campionessa in carica degli Internazionali d’Italia, è la testa di serie numero 7, mentre chiude il quadro delle migliori 32 del tabellone la cinese Yafan Wang.

ROLAND GARROS, DOVE SEGUIRE IL SORTEGGIO

Ecco le 32 teste di serie

1. Aryna Sabalenka

2. Elena Rybakina

3. Iga Swiatek

4. Cori Gauff

5. Jessica Pegula

6. Amanda Anisimova

7. Elina Svitolina

8. Mirra Andreeva

9. Victoria Mboko

10. Karolina Muchova

11. Belinda Bencic

12. Linda Noskova

13. Jasmine Paolini

14. Ekaterina Alexandrova

15. Marta Kostyuk

16. Naomi Osaka

17. Iva Jovic

18. Liudmila Samsonova

19. Madison Keys

20. Clara Tauson

21. Sorana Cirstea

22. Anna Kalinskaya

23. Elise Mertens

24. Leylah Fernández

25. Diana Shnaider

26. Hailey Baptiste

27. Marie Bouzkova

28. Anastasia Potapova

29. Jelena Ostapenko

30. Ann Li

31. Cristina Bucsa

32. Yafan Wang