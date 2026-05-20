Roland Garros 2026: giovedì il sorteggio, quali sono le 32 teste di serie del tabellone femminile?

Si avvicina sempre di più il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione prenderà il via il 24 maggio e il tabellone sarà sorteggiato giovedì alle 14.00. L’unica azzurra nelle top seeds è Jasmine Paolini, accreditata della 13esima testa di serie. Guiderà il seeding Aryna Sabalenka, mentre è n.4 la campionessa in carica Coco Gauff. Elina Svitolina, campionessa in carica degli Internazionali d’Italia, è la testa di serie numero 7, mentre chiude il quadro delle migliori 32 del tabellone la cinese Yafan Wang.
ROLAND GARROS, DOVE SEGUIRE IL SORTEGGIO
Ecco le 32 teste di serie
1. Aryna Sabalenka
2. Elena Rybakina
3. Iga Swiatek
4. Cori Gauff
5. Jessica Pegula
6. Amanda Anisimova
7. Elina Svitolina
8. Mirra Andreeva
9. Victoria Mboko
10. Karolina Muchova
11. Belinda Bencic
12. Linda Noskova
13. Jasmine Paolini
14. Ekaterina Alexandrova
15. Marta Kostyuk
16. Naomi Osaka
17. Iva Jovic
18. Liudmila Samsonova
19. Madison Keys
20. Clara Tauson
21. Sorana Cirstea
22. Anna Kalinskaya
23. Elise Mertens
24. Leylah Fernández
25. Diana Shnaider
26. Hailey Baptiste
27. Marie Bouzkova
28. Anastasia Potapova
29. Jelena Ostapenko
30. Ann Li
31. Cristina Bucsa
32. Yafan Wang