Crema parte forte, poi rientra Sinalunga: la prima di Serie A1 finisce in parità

Una prima parte di giornata perfetta, una seconda da dimenticare. È la sintesi del debutto stagionale in Serie A1 del Tennis Club Crema, che sui campi di casa ha chiuso sul 3-3 contro i toscani del Tennis Club Sinalunga, campioni d’Italia nel 2022 e finalisti dodici mesi più tardi. Un pareggio amaro in virtù di come si è sviluppato l’incontro, coi lombardi capaci addirittura di salire sul 3-0 e annusare il 4-0 nell’ultimo singolare, ma poi ripresi dai rivali che hanno prima accorciato le distanze e poi vinto entrambi i doppi. Come accennato, la mattinata è stata decisamente favorevole al Tc Crema, subito in vantaggio col successo del neo acquisto Riccardo Bonadio, passato con un comodo 6-3 6-1 contro Fabio De Michele. Esattamente un’ora più tardi è arrivato il 2-0 siglato dal croato Luka Mikrut, a segno per 6-2 5-7 6-1 contro Marcello Serafini, e poi i padroni di casa hanno allungato ancora con la bella vittoria di Lorenzo Bresciani, che ha lasciato appena tre giochi a Marco Miceli (6-2 6-1). Ma da lì in avanti sono iniziate le difficoltà. Samuel Vincent Ruggeri ha comandato la prima parte del match contro Matteo Gigante, ma dopo aver mancato due set-point nel dodicesimo game del primo set (e non aver concretizzato un vantaggio di 5-2 nel tie-break) il bergamasco si è arreso per 7-6 6-3, permettendo ai rivali di rimanere in corsa almeno per il pareggio.

Un obiettivo, quest’ultimo, che la formazione toscana ha raggiunto vincendo entrambi i doppi, storico punto di forza del team cremasco stavolta costretto a masticare amaro. Prima la coppia Serafini/De Michele ha battuto senza grandi difficoltà il duo Bresciani/Mikrut, al tappeto per 6-3 6-2, e poi Luca Vanni e Matteo Gigante hanno completato l’opera contro Andrea Arnaboldi e Samuel Vincent Ruggeri, recuperando un set di svantaggio e poi rivelandosi più freddi al fotofinish, fino al 3-6 6-2 11/9 che ha decretato il definitivo 3-3. “Chiudiamo con un po’ di amarezza – il commento del capitano Armando Zanotti –, perché dopo i singolari abbiamo assaporato i tre punti. Avrei messo la firma su un vantaggio di 3-1, ma stavolta i doppi non ci hanno sorriso. Cerchiamo comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno: un punto raccolto contro i finalisti della scorsa edizione non è un cattivo risultato”. Fra sette giorni la seconda giornata, col Tc Crema impegnato sui campi veloci di Trento contro la neopromossa Ata Battisti, battuta per 5-1 al debutto dai campioni d’Italia in carica del Ct Vela Messina.

RISULTATI

Prima giornata Girone 2

Tennis Club Crema vs Tennis Club Sinalunga 3-3

Riccardo Bonadio (C) b. Fabio De Michele (S) 6-3 6-1, Luka Mikrut (C) b. Marcello Serafini (S) 6-2 5-7 6-1, Lorenzo Bresciani (C) b. Marco Miceli (S) 6-2 6-1, Matteo Gigante (S) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 7-6 6-3, Serafini/De Michele (S) b. Bresciani/Mikrut (C) 6-3 6-2, Vanni/Gigante (S) b. Arnaboldi/Vincent Ruggeri (C) 3-6 6-2 11/9.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Ct Vela Messina, 3 punti (5-1)

2. Tennis Club Crema, 1 punto (3-3)

3. Tennis Club Sinalunga, 1 punto (3-3)

4. Ata Battisti Trentino, 0 punti (1-5)

