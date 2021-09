Le ragazze del CT Ceriano sono pronte: ecco il girone della Serie A2 2021

Tutto pronto per una nuova avventura. A meno di un mese dal via ufficiale della manifestazione, ecco il calendario della Serie A2 a cui prenderà parte la formazione femminile del Club Tennis Ceriano, unico team lombardo iscritto al campionato nazionale insieme alle bresciane del BAL Lumezzane. E proprio Lumezzane sarà una delle avversarie del CTC nel girone 1 del torneo, che prenderà il via domenica 3 ottobre. Subito una trasferta insidiosa per la formazione capitanata da Silverio Basilico. Destinazione Puglia, per sfidare le ragazze del Ct Bari. Per l’esordio in casa, vale a dire sui campi veloci del Centro Robur di Saronno (sede ormai tradizionale degli appuntamenti casalinghi) si dovrà attendere domenica 17 ottobre con il confronto con il Ct Palermo. Nel mezzo, anche il turno di riposo che attende le ragazze del club brianzolo già alla seconda giornata. Il derby lombardo invece è in agenda domenica 31 ottobre. Bal Lumezzane a metà campionato, dunque, e chiusura tra le mura amiche domenica 21 novembre contro il CT Bologna. Tra le altre formazioni del primo raggruppamento anche il CS Plebiscito di Padova e il Tennis Beinasco.

La scorsa estate – quando si giocò in luglio per via dei noti problemi legati alla pandemia – il CTC fu protagonista di un esordio vittorioso contro il Circolo Roma Eur e, in fin dei conti, anche di un ottimo girone nel quale sfiorarono addirittura i playoff promozione. Quest’anno non sarà semplice ripetersi in un raggruppamento sulla carta equilibrato e con un livello medio molto alto. “Come sempre ci sarà da sudare incontro dopo incontro – dice il presidente del Club Tennis Ceriano Severino Rocco -. In un girone come quello che ci aspetta sarà importante vincere anche di misura e non lasciare punti per strada. Noi ce la metteremo tutta come sempre, anche se non dipenderà solo da noi”. Rosa pressoché tutta confermata, quella di Ceriano, con le aggiunte della lecchese Anna Turati (che ha appena raggiunto il suo best ranking WTA al n.463 delle classifiche) e di Maria Aurelia Scotti, proveniente dal settore giovanile cerianese. Prossimi passi? Adesso manca soltanto la presentazione ufficiale della squadra a stampa, sponsor e tifosi. Poi la parola passerà definitivamente al campo.

