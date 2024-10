Serie A2, V-Team da favola. Battuta all’esordio la corazzata Match Ball Firenze

Se i pronostici sono fatti per essere sovvertiti, quello che è successo oggi sui campi in terra battuta del Match Ball Firenze, nella prima giornata del Campionato a squadre di Serie A2, ne è la prova lampante. All’esordio, alla sua quarta stagione nella serie cadetta, il V-Team ottiene un clamoroso risultato battendo per 4-2 una delle formazioni più accreditate per la promozione in A1. Che la trasferta in terra fiorentina fosse a dir poco complicata lo si sapeva, ma le intenzioni di non alzare bandiera bianca del team capitanato da Duvier Medina e Marco Baio sono evidenti già dalla formazione schierata in Toscana. Il primo punto lo conquista però il Match Ball Firenze con un doppio 6-2, grazie al 18enne Lorenzo Sciahbasi, n.725 del ranking Atp, che in un’ora e 22 minuti ha la meglio sul classe 2006 cresciuto al Tennis Club Villasanta Gianluca Filoramo. A riportare il match in parità ci pensa Pietro Fellin: il 23enne cresciuto a Monza e reduce dall’esperienza nei College USA sorprende l’ex Gianmarco Ferrari, per alcune stagioni colonna del team brianzolo. 7-5 6-3 lo score finale in un’ora e 42 minuti. Ma è con il successo di Andrea Borroni che il V-Team si porta in vantaggio: al classe 1995 sono bastati 56 minuti per regolare Pietro Padovani con il risultato di 6-4 6-0. Attesissima poi la sfida dei numeri uno: in campo Federico Arnaboldi, 23enne di Cantù che quest’estate ha conquistato a Verona il suo primo titolo nel circuito Atp Challenger e attualmente occupa la 229ª posizione del ranking mondiale e il fratello minore di Matteo Berrettini, il 25enne Jacopo (330 Atp). Alla fine l’ha spuntata Arnaboldi per 3-6 6-1 6-4 in 2 ore e 21 minuti, con il brianzolo capace di convertire 5 delle 11 palle break concesse dal giocatore romano, falloso soprattutto al servizio (saranno 6 i doppi falli a fine match). Successo che porta il risultato sul 3-1 per i lombardi.

Perso il primo doppio dalla coppia Borroni/Filoramo contro Berrettini/Padovani (7-5 6-1), l’impresa del V-Team si compie con lo straordinario successo del duo Arnaboldi/Fellin che ha la meglio (6-2 6-4) contro Capecchi/Sciahbasi, fissando il punteggio sul definitivo 4-2. “Siamo sfiniti ma felicissimi. Questa è la vittoria del gruppo – è il commento a caldo di capitan Marco Baio – perché i ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra matura e con gli attributi. È uno dei successi più belli di questa avventura in Serie A2. Giocavamo fuori casa contro una formazione costruita per tornare in A1 e, nonostante questo, i ragazzi in campo sono stati tutti ordinati e hanno lottato su ogni punto, vincendo molti match in rimonta, ribaltando incontri dove spesso erano pesantemente sotto nel punteggio. È stata una dimostrazione di grande carattere. Detto questo, nonostante sia una vittoria fondamentale per il girone, con il successo odierno abbiamo semplicemente fatto un primo passo avanti per la permanenza in A2”. L’appuntamento per vedere all’opera il V-Team tra le mura amiche (dopo il turno di riposo di domenica prossima) è fissato per il 20 ottobre quando, sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza, arriveranno i campani del Team Avino per un match che potrebbe già dire molto sulle reali ambizioni della squadra brianzola.

Serie A2 maschile 2024, prima giornata – Girone 3

Match Ball Firenze – V-Team (Tc Villasanta) 2-4

Lorenzo Sciahbasi (F) b. Gianluca Filoramo (V) 6-2 6-2, Pietro Fellin (V) b. Gianmarco Ferrari (F) 7-5 6-3, Andrea Borroni (V) b. Pietro Padovani 6-4 6-0, Federico Arnaboldi (V) b. Jacopo Berrettini (F) 3-6 6-1 6-4, Berrettini/Padovani (F) b. Borroni/Filoramo (V) 7-5 6-1, Arnaboldi/Fellin (V) b. Capecchi/Sciahbasi (F) 6-2 6-4.

I risultati del Girone 3

Match Ball Firenze – V-Team (Tennis Club Villasanta) 2-4, Ct Mario Stasi Lecce – Team Avino 2-4, Sc Casale – Sc Sassuolo 5-1, Colle Degli Dei (Velletri) riposo

Classifica Girone 3

1. V-Team (Tennis Club Villasanta), 3 punti

1. Team Avino, 3 punti

1. Sc Casale, 3 punti

4. Match Ball Firenze, 0 punti

4. Ct Mario Stasi Lecce, 0 punti

4. Sc Sassuolo, 0 punti

4. Colle Degli Dei, 0 punti

