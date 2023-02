Curiosità sul Grande Slam e record dei giocatori di tennis all time

Il tennis sta appassionando sempre più persone e non è un caso se nella classifica generale si trova fra le discipline più seguite al mondo. Se le scommesse sul tennis e le quote dei tornei Open del Grande Slam sono sempre al primo posto nei palinsesti di siti, programmi sportivi e nel cuore dei tifosi, il merito è del livello agonistico molto alto e di grandissimi campioni che hanno scritto la storia. Scopriamo insieme i record del Grande Slam e tutti i tennisti più forti in assoluto.

Djokovic contro Nadal e Federer

Se nel ranking ATP Rafa Nadal e Novak Djokovic hanno abbassato il loro punteggio negli ultimi mesi, questi due tennisti restano i più vincenti della storia del Grande Slam e hanno demolito persino i record dello svizzero Roger Federer. La classifica dei titoli vinti fino all’alba del 2023 premiava Nadal con 22 trionfi nei tornei più importanti al mondo, ossia Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Grazie al successo ottenuto sul cemento di Melbourne nel mese di gennaio, però, Novak Djokovic ha raggiunto il maiorchino per titoli Slam conquistati in carriera, mentre Federer si è fermato a quota 20. Anche per quanto riguarda il numero di finali disputate i protagonisti sono gli stessi ma cambia il podio. Djokovic è al primo posto con 33 finali giocate nei tornei del Grande Slam, segue Federer con 31 finali e al terzo posto si piazza Nadal con 30 finali in carriera.

Ma le curiosità non finiscono qui, perché questi tre atleti sono anche quelli che si sono scontrati più volte fra di loro nei tornei professionistici. Al primo posto c’è Djokovic-Nadal, una partita disputata 59 volte con 30 vittorie del serbo e 29 del tennista spagnolo. Al secondo posto di questa classifica speciale c’è la partita Djokovic-Federer, disputata ben 50 volte con 27 vittorie del serbo contro le 23 dello svizzero. Al terzo posto c’è un altro grande classico, la sfida Nadal-Federer, disputata ben 40 volte con 24 vittorie per lo spagnolo contro le 16 per lo svizzero.

Anche nella classifica del maggior numero di vittorie contro i tennisti posizionati al primo posto del ranking ATP figurano questi tre atleti: Nadal è al primo posto con 23 vittorie, Djokovic al terzo con 14 vittorie e Federer al sesto con 10 vittorie.



Tennisti con più settimane al numero 1 del ranking ATP dal 1973 Con 373 settimane al primo posto del ranking ATP al primo posto c’è Djokovic, seguito da Federer con 310 settimane. Terzo posto per Pete Sampras con 286 settimane e quarta posizione per Lendi con 270 settimane. Soltanto sesto posto per Nadal con 209 settimane al primo posto nel ranking ATP, preceduto in quinta posizione da Connors con 209 settimane in vetta. La situazione del ranking dei tennisti italiani Per quanto riguarda la posizione dei tennisti italiani nel ranking Atp, Jannik Sinner si piazza al momento in 13esima posizione, mentre Lorenzo Musetti sale in 18esima posizione con la speranza che possa aprire un nuovo corso per il tennis azzurro. Scivolato in 24esima posizione Matteo Berrettini, crollato al 67° posto Lorenzo Sonego, mentre l’esperto Fabio Fognini occupa al momento la posizione numero 82. Ma per il tennis italiano, pieno di giovani talenti, il futuro sembra davvero roseo.

