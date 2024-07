Summer Cup, mercoledì si parte: turno preliminare al mattino, cerimonia nel pomeriggio

Al Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia è tutto pronto: mercoledì sarà il giorno del via al secondo grande appuntamento internazionale under 12 in meno di un mese. Dopo il Lampo Trophy tocca a uno dei gironi europei di qualificazione per la fase finale femminile della Summer Cup by Dunlop. La fase a gironi tradizionale scatterà come sempre giovedì, ma già alla vigilia (a partire dalle 8.45 del mattino) sui campi in terra battuta di via Signorini si daranno battaglia quattro nazionali, chiamate a contendersi gli ultimi due posti disponibili per i gruppi. La selezione del Lussemburgo sfiderà quella di Malta, mentre il team della Bulgaria se la vedrà con la Svezia. Le vincitrici raggiungeranno Croazia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Svizzera nei due gruppi che verranno sorteggiati nel pomeriggio di mercoledì, durante il meeting fra i capitani, gli organizzatori e il referee di Tennis Europe. A seguire la tradizionale cerimonia di inaugurazione (dalle 18) con sfilata delle nazionali, presentazione delle atlete e dei capitani, inni e giuramento. A chiudere la cena ufficiale.

