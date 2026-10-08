Entry List Atp Challenger 2026 – Week 43: Seoul, Brest, Sioux Falls, Guayaquil, Ningbo

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 43 (26 ottobre-01 novembre 2026). Un solo torneo in Europa questa settimana, dove prosegue la stagione indoor a Brest, in Francia. Per chi vuole proseguire sulla terra rossa c’è Guayaquil in Ecuador, mentre sempre dall’altra parte dell’Atlantico c’è un Atp 100 sul veloce a Sioux Falls. Un paio di appuntamenti, tra cui quello più ricco della settimana, in Asia: a Seoul e Ningbo. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la quarantatreesima ettimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 43 (26 OTTOBRE – 01 NOVEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 SEOUL
Cilic,Marin CRO 80
Bu,Yunchaokete CHN 93
Atmane,Terence FRA 99
Wong,Coleman HKG 101
Shimabukuro,Sho JPN 109
Harris,Lloyd RSA 110
Wu,Yibing CHN 113
Vukic,Aleksandar AUS 115
O’Connell,Christopher AUS 117
Muller,Alexandre FRA 133
Sakellaridis,Stefanos GRE 135
Sakamoto,Rei JPN 137
Mmoh,Michael USA 151
Kwon,Soonwoo KOR 161
Zhang,Zhizhen CHN 166
Daniel,Taro JPN 177
Kotov,Pavel 187
Kumstat,Jan CZE 191
Ilagan,Andre USA 194
Skatov,Timofey KAZ 210
Shang,Juncheng CHN 214
ALTERNATES
1 Nishioka,Yoshihito (1) JPN 218
2 Noguchi,Rio (1) JPN 221
3 Holmgren,August (1) DEN 236
4 Ivashka,Ilya (1) 237
5 Harris,Billy (1) GBR 241
6 Michalski,Daniel (3) POL 256
7 Friend,Jay (1) JPN 260
8 Martineau,Matteo (4) FRA 272
9 Jianu,Filip Cristian (4) ROU 289
10 Santillan,Akira (1) JPN 324
11 Delaney,Jake (2) AUS 357
12 Uchida,Kaichi (1) JPN 386
13 Samrej,Kasidit (1) THA 397
14 Watanuki,Yosuke (1) JPN 406
15 Imamura,Masamichi (2) JPN 412
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 SIOUX FALLS
Royer,Valentin FRA 105
Mejia,Nicolas COL 119
Blanch,Darwin USA 159
Wendelken,Harry GBR 182
Galarneau,Alexis CAN 184
Andrade,Andy ECU 203
Pinnington Jones,Jack GBR 205
Shick,Braden USA 211
Smith,Colton USA 212
Draxl,Liam CAN 219
Wolf,J.J. USA 223
Kasnikowski,Maks POL 238
PR Debru,Gabriel FRA 239
Dietrich,Dylan SUI 264
Cassone,Murphy USA 273
Marcondes,Igor BRA 274
Rehberg,Max Hans GER 280
Barton,Hynek CZE 288
Kozlov,Stefan USA 290
Shelbayh,Abdullah JOR 291
Rottgering,Mees NED NG 327
ALTERNATES
1 Nesterov,Petr (1) BUL 298
2 Milavsky,Daniel (1) USA 315
3 Rottgering,Mees (1) NED 327
4 Martin,Andres (3) USA 338
5 Krueger,Mitchell (1) USA 340
6 Mayo,Aidan (1) USA 341
PR 7 Maloney,Patrick (2) USA 348
8 Legout,Timo (1) FRA 362
PR 9 Nanda,Govind (1) USA 371
10 Wiskandt,Max (4) GER 388
11 Maxted,Lui (1) GBR 394
12 Kennedy,Jack (1) USA 401
13 Baris,Ozan (1) USA 408
14 Gorzny,Sebastian (1) USA 413
15 Gengel,Marek (6) CZE 414
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 BREST
Gaston,Hugo FRA 89
Prizmic,Dino CRO 97
Samuel,Toby GBR 100
Damm,Martin USA 104
Virtanen,Otto FIN 107
Piros,Zsombor HUN 114
Diallo,Gabriel CAN 121
Mochizuki,Shintaro JPN 123
Popyrin,Alexei AUS 129
Martinez,Pedro ESP 130
Basavareddy,Nishesh USA 139
Llamas Ruiz,Pablo ESP 144
Cina,Federico ITA 147
Lajovic,Dusan SRB 148
Gojo,Borna CRO 150
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 152
Tabur,Clement FRA 160
Onclin,Gauthier BEL 168
McDonald,Mackenzie USA 169
Balshaw,Felix FRA NG 198
Mrva,Maxim CZE NG 217
ALTERNATES
1 Maestrelli,Francesco (1) ITA 171
2 Travaglia,Stefano (3) ITA 173
3 Montes-De La Torre,Inaki (3) ESP 175
4 Glinka,Daniil (1) EST 178
5 Djere,Laslo (1) SRB 179
6 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 189
7 Balshaw,Felix (3) FRA 198
8 Kouame,Moise (1) FRA 201
9 Mrva,Maxim (1) CZE 217
10 Bertola,Remy (3) SUI 227
PR 11 Dougaz,Aziz (3) TUN 227
12 Coppejans,Kimmer (3) BEL 232
13 Rincon,Daniel (1) ESP 245
14 Squire,Henri (1) GER 246
15 Nardi,Luca (1) ITA 251
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 GUAYAQUIL
Burruchaga,Roman Andres ARG 62
Ugo Carabelli,Camilo ARG 77
Comesana,Francisco ARG 125
Dellien,Hugo BOL 128
Barrios Vera,Tomas CHI 132
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 162
PR Coria,Federico ARG 172
Moller,Elmer DEN 181
Bueno,Gonzalo PER 183
Justo,Guido Ivan ARG 188
Dedura,Diego GER 190
Mena,Facundo ARG 197
Varillas,Juan Pablo PER 200
Midon,Lautaro ARG 206
Barrena,Alex ARG 224
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 230
Boscardin Dias,Pedro BRA 242
Roncadelli,Franco URU 265
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 266
Torres,Juan Bautista ARG 279
Hardt,Nick DOM 281
ALTERNATES
1 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 285
2 Olivieri,Genaro Alberto (1) ARG 287
3 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 323
4 Guillen Meza,Alvaro (1) ECU 332
5 Aguilar Cardozo,Joaquin (1) URU 342
6 Aboian,Valerio (1) ARG 347
7 Kicker,Nicolas (1) ARG 351
8 Zarate,Carlos Maria (1) ARG 352
9 Estevez,Juan (1) ARG 360
10 Ficovich,Juan Pablo (1) ARG 366
11 Chepelev,Andrey (3) 379
12 Galan,Daniel Elahi (1) COL 383
13 Ratti,Lucio (1) ARG 389
14 Dellien,Murkel (1) BOL 407
15 Casanova,Hernan (1) ARG 411
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 NINGBO
Schoolkate,Tristan AUS 155
Schwaerzler,Joel AUT 176
Mayot,Harold FRA 186
Ymer,Elias SWE 192
Smith,Keegan USA 202
Gomez,Federico Agustin ARG 204
Broady,Liam GBR 213
Tseng,Chun-Hsin TPE 225
Sharipov,Marat 234
Matsuoka,Hayato JPN 247
Basing,Max GBR 248
McCabe,James AUS 259
Broom,Charles GBR 268
Zhou,Yi CHN 277
Bar Biryukov,Petr 278
Poljicak,Mili CRO 286
Fomin,Sergey UZB 294
Overbeck,Carl Emil DEN 295
Hsu,Yu Hsiou TPE 297
Sun,Fajing CHN 303
Milic,Ognjen SRB NG 377
ALTERNATES
1 Alkaya,Mert (1) TUR 317
2 Santillan,Akira (2) JPN 324
3 Hewitt,Cruz (1) AUS 331
4 Delaney,Jake (1) AUS 357
5 Milic,Ognjen (1) SRB 377
6 Uchida,Kaichi (2) JPN 386
7 Shimizu,Yuta (1) JPN 393
8 Watanuki,Yosuke (2) JPN 406
9 Imamura,Masamichi (1) JPN 412
10 Gengel,Marek (4) CZE 414
11 Cui,Jie (1) CHN 420
12 Jasika,Omar (2) AUS 422
13 Leong,Mitsuki Wei Kang (1) MAS 424
14 Staeheli,Luca (1) SUI 431
15 Pankin,Semen (1) 432