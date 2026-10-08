Entry List Atp Masters 1000 Parigi 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Parigi 2026, in programma dall’1 all’8 novembre. Ovviamente già arrivato il forfait di Jannik Sinner, che ha deciso di chiudere con anticipo la sua stagione a causa del problema al ginocchio. Non ci sarà quindi nella capitale francese. Vedremo anche nelle prossime settimane chi effettivamente sarà protagonista in Francia, in un periodo della stagione in cui comunque le rinunce sono molte a poche settimane dalla chiusura dell’anno tennistico. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 Parigi.

TUTTE LE ENTRY LIST

IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 PARIGI 2026

OUT Sinner,Jannik ITA 1

Zverev,Alexander GER 2

Alcaraz,Carlos ESP 3

Shelton,Ben USA 4

Auger-Aliassime,Felix CAN 5

Medvedev,Daniil 6

Cobolli,Flavio ITA 7

Djokovic,Novak SRB 8

de Minaur,Alex AUS 9

Tiafoe,Frances USA 10

Fils,Arthur FRA 11

Fritz,Taylor USA 12

Jodar,Rafael ESP 13

Vacherot,Valentin MON 14

PR Rune,Holger DEN 14

Mensik,Jakub CZE 15

Lehecka,Jiri CZE 16

Tien,Learner USA 17

Paul,Tommy USA 18

Nakashima,Brandon USA 19

Cerundolo,Francisco ARG 20

Darderi,Luciano ITA 21

Bublik,Alexander KAZ 22

Rublev,Andrey 23

Ruud,Casper NOR 24

Musetti,Lorenzo ITA 25

Davidovich Fokina,Alejandro ESP 26

Khachanov,Karen 27

Blockx,Alexander BEL 28

Fonseca,Joao BRA 29

Tabilo,Alejandro CHI 30

Etcheverry,Tomas Martin ARG 31

Humbert,Ugo FRA 32

Rinderknech,Arthur FRA 33

Hurkacz,Hubert POL 34

Michelsen,Alex USA 35

Buse,Ignacio PER 36

Fery,Arthur GBR 37

Arnaldi,Matteo ITA 38

Bergs,Zizou BEL 39

Norrie,Cameron GBR 40

van de Zandschulp,Botic NED 41

Shapovalov,Denis CAN 42

Tsitsipas,Stefanos GRE 43

ALTERNATES

IN 1 Merida,Daniel (1) ESP 44

2 Van Assche,Luca (1) FRA 45

3 Berrettini,Matteo (1) ITA 46

4 Navone,Mariano (1) ARG 47

5 Halys,Quentin (1) FRA 48

6 Munar,Jaume (1) ESP 49

7 Collignon,Raphael (1) BEL 50

8 Borges,Nuno (1) POR 51

9 Vallejo,Adolfo Daniel (1) PAR 52

10 Baez,Sebastian (1) ARG 53

11 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 54

12 Cerundolo,Juan Manuel (1) ARG 55

13 Gea,Arthur (1) FRA 56

14 Hanfmann,Yannick (1) GER 57

15 Griekspoor,Tallon (1) NED 58