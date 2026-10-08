Entry List Atp Masters 1000 Parigi 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Parigi 2026, in programma dall’1 all’8 novembre. Ovviamente già arrivato il forfait di Jannik Sinner, che ha deciso di chiudere con anticipo la sua stagione a causa del problema al ginocchio. Non ci sarà quindi nella capitale francese. Vedremo anche nelle prossime settimane chi effettivamente sarà protagonista in Francia, in un periodo della stagione in cui comunque le rinunce sono molte a poche settimane dalla chiusura dell’anno tennistico. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 Parigi.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 PARIGI 2026
OUT Sinner,Jannik ITA 1
Zverev,Alexander GER 2
Alcaraz,Carlos ESP 3
Shelton,Ben USA 4
Auger-Aliassime,Felix CAN 5
Medvedev,Daniil 6
Cobolli,Flavio ITA 7
Djokovic,Novak SRB 8
de Minaur,Alex AUS 9
Tiafoe,Frances USA 10
Fils,Arthur FRA 11
Fritz,Taylor USA 12
Jodar,Rafael ESP 13
Vacherot,Valentin MON 14
PR Rune,Holger DEN 14
Mensik,Jakub CZE 15
Lehecka,Jiri CZE 16
Tien,Learner USA 17
Paul,Tommy USA 18
Nakashima,Brandon USA 19
Cerundolo,Francisco ARG 20
Darderi,Luciano ITA 21
Bublik,Alexander KAZ 22
Rublev,Andrey 23
Ruud,Casper NOR 24
Musetti,Lorenzo ITA 25
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 26
Khachanov,Karen 27
Blockx,Alexander BEL 28
Fonseca,Joao BRA 29
Tabilo,Alejandro CHI 30
Etcheverry,Tomas Martin ARG 31
Humbert,Ugo FRA 32
Rinderknech,Arthur FRA 33
Hurkacz,Hubert POL 34
Michelsen,Alex USA 35
Buse,Ignacio PER 36
Fery,Arthur GBR 37
Arnaldi,Matteo ITA 38
Bergs,Zizou BEL 39
Norrie,Cameron GBR 40
van de Zandschulp,Botic NED 41
Shapovalov,Denis CAN 42
Tsitsipas,Stefanos GRE 43
ALTERNATES
IN 1 Merida,Daniel (1) ESP 44
2 Van Assche,Luca (1) FRA 45
3 Berrettini,Matteo (1) ITA 46
4 Navone,Mariano (1) ARG 47
5 Halys,Quentin (1) FRA 48
6 Munar,Jaume (1) ESP 49
7 Collignon,Raphael (1) BEL 50
8 Borges,Nuno (1) POR 51
9 Vallejo,Adolfo Daniel (1) PAR 52
10 Baez,Sebastian (1) ARG 53
11 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 54
12 Cerundolo,Juan Manuel (1) ARG 55
13 Gea,Arthur (1) FRA 56
14 Hanfmann,Yannick (1) GER 57
15 Griekspoor,Tallon (1) NED 58