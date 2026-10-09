Entry List Wta Chennai 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Chennai 2026, in programma dal 2 all’8 novembre sui campi in cemento. Ultimo torneo prima delle WTA Finals e punti importanti in palio per tante giocatrici della fascia 50-100 del ranking in questo ritorno in India del tour femminile. Buona occasione anche per la nostra Lucrezia Stefanini, in gran forma negli ultimi mesi e a caccia di un risultato che possa permetterle di entrare nelle top-100 e garantirsi l’accesso al prossimo main draw dell’Australian Open. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Chennai.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA CHENNAI 2026
Janice Tjen (INA) 49
Lilli Tagger (AUT) 61
Lanlana Tararudee (THA) 63
Panna Udvardy (HUN) 79
Magda Linette (POL) 80
Petra Marcinko (CRO) 81
Yulia Putintseva (KAZ) 82
Tatjana Maria (GER) 84
Mananchaya Sawangkaew (THA) 90
Simona Waltert (SUI) 98
Oksana Selekhmeteva (ESP) 101
Polina Kudermetova (UZB) 104
Moyuka Uchijima (JPN) 106
Anastasia Zakharova 110
Harriet Dart (GBR) 116
Lucrezia Stefanini (ITA) 125
Jeline Vandromme (BEL) 128
Katarzyna Kawa (POL) 133
Teodora Kostovic (SRB) 139
Joanna Garland (TPE) 143
Jodie Burrage (GBR) PR149
Robin Montgomery (USA) 171
Jil Teichmann (SUI) 184