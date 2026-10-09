Entry List Wta Chennai 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Chennai 2026, in programma dal 2 all’8 novembre sui campi in cemento. Ultimo torneo prima delle WTA Finals e punti importanti in palio per tante giocatrici della fascia 50-100 del ranking in questo ritorno in India del tour femminile. Buona occasione anche per la nostra Lucrezia Stefanini, in gran forma negli ultimi mesi e a caccia di un risultato che possa permetterle di entrare nelle top-100 e garantirsi l’accesso al prossimo main draw dell’Australian Open. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Chennai.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST WTA CHENNAI 2026

Janice Tjen (INA) 49

Lilli Tagger (AUT) 61

Lanlana Tararudee (THA) 63

Panna Udvardy (HUN) 79

Magda Linette (POL) 80

Petra Marcinko (CRO) 81

Yulia Putintseva (KAZ) 82

Tatjana Maria (GER) 84

Mananchaya Sawangkaew (THA) 90

Simona Waltert (SUI) 98

Oksana Selekhmeteva (ESP) 101

Polina Kudermetova (UZB) 104

Moyuka Uchijima (JPN) 106

Anastasia Zakharova 110

Harriet Dart (GBR) 116

Lucrezia Stefanini (ITA) 125

Jeline Vandromme (BEL) 128

Katarzyna Kawa (POL) 133

Teodora Kostovic (SRB) 139

Joanna Garland (TPE) 143

Jodie Burrage (GBR) PR149

Robin Montgomery (USA) 171

Jil Teichmann (SUI) 184