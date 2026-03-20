Entry List Wta Stoccarda 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Stoccarda 2026, in programma dal 13 al 19 aprile sui campi in terra indoor. Ormai da tempo uno degli eventi più prestigiosi del circuito, senza dubbio per quanto concerne la categoria ‘500’. Negli anni ci ha regalato partite tra le più belle della stagione e anche in quest’edizione 2026 lo spettacolo non dovrebbe affatto mancare. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Stoccarda.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA STOCCARDA 2026
1. Aryna Sabalenka (BLR) 1
2. Elena Rybakina (KAZ) 2
3. Iga Swiatek (POL) 3
4. Coco Gauff (USA) 4
5. Jasmine Paolini (ITA) 7
6. Elina Svitolina (UKR) 8
7. Mirra Andreeva (RUS) 10
8. Ekaterina Alexandrova (RUS) 11
9. Linda Noskova (CZE) 13
10. Karolina Muchova (CZE) 14
11. Clara Tauson (DEN) 16
12. Elise Mertens (BEL) 19
13. Diana Shnaider (RUS) 20
14. Anna Kalinskaya (RUS) 21
15. Liudmila Samsonova (RUS) 22
16. Jelena Ostapenko (LAT) 24
17. Leylah Fernandez (CAN) 25
18. Qinwen Zheng (CHN) 26
19. Barbora Krejcikova (CZE) PR 10