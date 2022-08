Al Tc Cagliari la battaglia entra nel vivo: i Campionati italiani di seconda categoria pronti al rush finale

Dopo sette giorni di gare, che hanno scremato la lunga lista dei partecipanti, per i Campionati italiani maschili di seconda categoria in corso al Tennis Club Cagliari si avvicina il rush finale. Il tabellone del singolare maschile è allineato ai quarti e vede ancora in gara i primi quattro favoriti della vigilia, guidati dal siciliano Alessandro Ingarao, 2.1 nelle classifiche nazionali e numero 931 del ranking Atp. Il 22enne di Siracusa si è presentato in Sardegna con una striscia aperta di quattro successi consecutivi a livello Open, tutti nel giro di un mese fra Bagnolo Mella (Brescia), Pegli (Genova), Marsala (Trapani) e Salò (Brescia), e punta ad allungare la serie a cinque aggiudicandosi anche il titolo più prezioso in assoluto. I suoi primi due incontri sulla terra cagliaritana non potevano andare meglio: martedì il numero uno del seeding ha lasciato solo due game a Daniele Augenti, mentre mercoledì ne ha concesso addirittura uno in meno a Nicolò Crespi, conservando energie per le fasi finali, preziose anche alla luce delle temperature particolarmente elevate. Giovedì Ingarao se la vedrà con Giuseppe Caparco, 2.3 campano passato col punteggio di 6-2 6-4 contro Filippo Verdese, il quale martedì era stato protagonista dell’eliminazione del n.8 Nicola Montani. L’altro quarto di finale della parte alta sarà invece fra Marco Dessì, ultimo sardo (tesserato a Viterbo) rimasto in corsa grazie alla vittoria per 6-4 6-0 contro Giacomo Crisostomo, e la sorpresa del torneo Riccardo Tavilla, 2.4 genovese già capace di far fuori due avversari più quotati come Tommaso Del Santo e Alessio Demichelis.

Nella parte bassa del tabellone, l’unico giocatore non compreso fra le teste di serie capace di arrivare ai quarti è stato il 2.4 trentino Davide Ferrarolli, che dopo Enrico Trimarchi e Niccolò Dessì ha eliminato anche il n.7 Giorgio Di Pasquale, domato con un facile 6-2 6-1. Ma ora la scalata di Ferrarolli si fa ancora più ripida, perché giovedì si troverà di fronte il 2.2 laziale Niccolò Catini, secondo favorito della vigilia, promosso ai quarti col successo su Guglielmo Stefanacci (6-3 6-2). Completa l’elenco dei quarti di finale la sfida fra due giocatori di classifica 2.2: il 17enne genovese Gianluca Cadenasso e il ventenne romano Roberto Miceli. Per evitare di obbligare i pretendenti al trono a competere nelle ore più calde, giovedì tutti gli incontri dei quarti di finale del singolare sono in programma in contemporanea dalle 10 del mattino. Nel pomeriggio (non prima delle 15) sono invece previsti i quarti del tabellone di doppio, nel quale sono ancora in corsa due giocatori del Tennis Club Cagliari. Si tratta di Roberto Binaghi e dell’under 18 Alberto Sanna, a segno su Nicolò Crespi e Marco Dessì per 6-4 6-7 10/8. Giovedì sfideranno il duo Pace/Miceli. Per il doppio, sempre giovedì – dal tardo pomeriggio – sono previste anche le semifinali. Venerdì invece le semifinali del singolare e la finale del doppio; sabato mattina la finale del singolare. Tutti gli incontri del Campo Centrale sono in diretta su SuperTenniX, la piattaforma web di contenuti on-demand della FIT, mentre il livescore dai campi di gara è disponibile nella sezione dedicata del sito della Federtennis. L’ingresso è gratuito per l’intera durata della manifestazione.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Ottavi di finale: Ingarao b. Crespi 6-1 6-0, Caparco b. Verdese 6-2 6-4, M. Dessì b. Crisostomo 6-4 6-0, Tavilla b. Demichelis 6-3 6-3, Miceli b. Esposito 6-0 6-2, Cadenasso b. Bernardi 6-3 6-2, Ferrarolli b. De Giorgio 6-2 6-1, Catini b. Stefanacci 6-3 6-2.

Doppio. Ottavi di finale: Catini/Ingarao b. D’Annibale/Rosati 6-2 6-4, Esposito/Caparco b. Cadenasso/Augenti 6-0 6-2, Carretta/Del Santo b. Olla/Porcu 6-0 6-3, Barbonaglia/Crisostomo b. N. Dessì/Montani 4-6 6-2 10/4, Pace/Miceli b. Ravasio/Sarritzu 6-1 3-6 10/8, Binaghi/Sanna b. M. Dessì/Crespi 6-4 6-7 10/8, De Giorgio/Boscatto b. E. De Filippo/G. De Filippo 4-6 6-3 10/5, Demichelis/Biondolillo b. Alberti/Baldovinetti 6-4 6-1.

