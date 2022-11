Domenica di spettacolo al Tennis Club Crema: 3-3 spumeggiante contro il Tc Parioli

Il pubblico era quello delle grandi occasioni, con oltre 300 spettatori giunti per la prima sfida casalinga del Campionato di Serie A1, e la formazione del Tennis Club Crema ha risposto alla grande. I lombardi ci hanno messo del loro, il Tc Parioli ha fatto il resto presentandosi a Crema con l’artiglieria pesante e la giornata – lunga oltre 8 ore – ha prodotto un 3-3 dall’alto tasso di pathos e spettacolo. Addirittura, i padroni di casa masticano amaro per un paio di incontri persi per un soffio e decisi da pochissimi dettagli, ma tutto sommato possono essere soddisfatti per il punto raccolto, che peraltro porta le firme di ben quattro giocatori diversi. Nei singolari sono andati a segno Samuel Vincent Ruggeri e Andrea Arnaboldi: il primo è partito male contro il laziale Gianmarco Gandolfi ma si è risvegliato quando il punteggio recitava 6-3 2-0 per il rivale, alzando i giri del motore e riuscendo a imporre la propria superiorità, fino a vincere per 3-6 6-3 6-1. Arnaboldi, invece, ha sfoderato una prestazione splendida per battere il numero uno rivale Flavio Cobolli, uno dei giovani più in vista del tennis azzurro, sconfitto per 6-1 7-6 dal canturino che gli ha anche annullato un set-point sul 5-6 del tie-break del secondo set, chiuso per 8-6 grazie a tre punti di fila. A favore del Tc Parioli gli altri due singolari: il bosniaco Mirza Basic ha risolto per 6-4 4-6 7-5 una sfida degna del circuito Atp contro l’ex top-40 Robin Haase, olandese neo acquisto del Tc Crema, mentre Lorenzo Bresciani ha lasciato in campo tutto ciò che aveva ma non è riuscito a spuntarla contro Pietro Rondoni, passato per 7-5 5-7 7-6 dopo una battaglia lunga oltre 3 ore.

Dopo il 2-2 dei singolari è toccato ai doppi completare la giornata, e proprio nelle sfide di coppia è arrivata la vittoria dei due sconfitti in precedenza, Haase e Bresciani, che hanno fatto squadra per superare sul Campo 4 Matteo Fago e Gianmarco Gandolfi, sconfitti con un facile 6-3 6-2. Tuttavia, in contemporanea nel Palatennis la coppia composta da Vincent Ruggeri e dal kazako Andrey Golubev, arrivato a Crema all’indomani della semifinale (in doppio) all’Atp 500 di Basilea, non è riuscita a superare l’ostacolo Basic/Cobolli, avanti sin dalle prime battute e premiati con il punteggio di 6-4 6-4 in 74 minuti di gioco. “Questo 3-3 ci sta un po’ stretto – le parole del capitano Armando Zanotti –, in quanto siamo andati molto vicino a vincere due dei tre incontri persi. Peccato anche per la sconfitta di Golubev/Vincent Ruggeri: non sono riusciti a esprimersi al meglio, pagando un po’ di stanchezza. In sintesi poteva andare meglio, ma non ci abbattiamo e guardiamo subito al prossimo incontro, anche perché è già dietro l’angolo”. Lunedì, infatti, la formazione partirà per la provincia di Siena, dove martedì 1° novembre se la vedrà nella sfida al vertice (entrambe hanno raccolto 4 punti nelle prime due gare) contro il Tennis Club Sinalunga. Fra sette giorni, invece, un nuovo impegno a Crema, contro la Canottieri Casale per il primo impegno del girone di ritorno.

RISULTATI

Seconda giornata Girone 1

Tennis Club Crema vs Tennis Club Parioli 3-3

Mirza Basic (P) b. Robin Haase (C) 6-4 4-6 7-5, Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Gianmarco Gandolfi (P) 3-6 6-3 6-1, Andrea Arnaboldi (C) b. Flavio Cobolli (P) 6-1 7-6, Pietro Rondoni (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 7-5 5-7 7-6, Bresciani/Haase (C) b. Fago/Gandolfi (P) 6-3 6-2, Basic/Cobolli (P) b. Golubev/Vincent Ruggeri (C) 6-4 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Sinalunga, 4 punti

2. Tennis Club Crema, 4 punti

3. Canottieri Casale Monferrato, 1 punto

4. Tennis Club Parioli, 1 punto

