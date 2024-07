I Campionati cremaschi restano in casa: a Francesco Longhino l’edizione numero 13

La testa di serie numero uno lo indicava come il primo favorito della vigilia, la classifica nazionale di 3.3 anche, e Francesco Longhino non ha deluso le attese. Col tifo interamente dalla propria parte, il giovane di casa ha conquistato l’edizione numero 13 dei Campionati cremaschi, classico appuntamento del Tennis Club Crema aperto ai giocatori di terza categoria (con formula rodeo), intitolato alla memoria di Domenico Delfini. Loghino, cresciuto al Tc Crema – dove è tesserato – e capitano della giovane formazione del club che quest’anno ha sfiorato la promozione in Serie B2, ha messo in chiaro le proprie intenzioni dominando la semifinale contro Ivan Fusari (4-1 4-0 il punteggio) e poi l’ha spuntata in una finale combattutissima contro il 3.4 Luca Garlappi, numero due del seeding. Per completare due set con formula breve sono servite quasi due ore, perché ambedue i parziali sono stati risolti al tie-break. Loghino è stato più freddo del rivale nei pochi momenti chiave e ha chiuso due volte per 8-6, completando il 5-4 5-4 che gli ha consegnato il successo.

RISULTATI

Singolare maschile. Quarti di finale: Longhino bye, Fusari b. Paolini 4-2 4-2, Ciancaleoni b. Merlini 4-2 5-3, Garlappi b. Fornaroli 4-5 4-0 10/8. Semifinali: Longhino b. Fusari 4-1 4-0, Garlappi b. Ciancaleoni 4-1 4-0. Finale: Francesco Longhino b. Luca Garlappi 5-4 5-4.

