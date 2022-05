Il Forza e Costanza torna alla vittoria: a Pavia 3 punti pesanti nella corsa ai play-off

Dopo la sconfitta all’esordio casalingo contro il Circolo Tennis Parabiago, per il Tennis Forza e Costanza 1911 era determinante riuscire immediatamente a rialzare la testa. Un compito che i ragazzi capitanati da Marco Guerini hanno svolto egregiamente nella trasferta al Tennis Club Pavia, imponendosi con un convincente 5-1 figlio delle vittorie dei soliti giovani del vivaio, stavolta con un aiuto d’eccezione da parte di Leonardo Bezzi, uno dei membri del team tecnico che con i ragazzi ci lavora ogni giorno. L’unica sconfitta del duello l’ha incassata Filippo Torazzi, superato da Matteo Re nella lunga battaglia fra i numeri tre delle due formazioni, mentre tutti i suoi compagni hanno avuto la meglio in due set. Gabriele Lorini ha superato Stefano Cremaschi, Bezzi si è imposto su Leonardo Pandolfi, e Mattia Morelli ha sconfitto Francesco Vittadini. Dai doppi gli altri due punti, conquistati da Santi/Lorini e da Leonardo Bezzi a fianco di Cristian Persi, quest’ultimo al debutto stagionale.

“Tutti i ragazzi hanno disputato un ottimo incontro – il commento di capitan Guerini –, permettendoci di conquistare una vittoria fondamentale per restare in corsa per il passaggio alla seconda fase del campionato”. Con due successi in tre sfide, infatti, il Forza e Costanza si trova in un’ottima posizione di classifica, anche se molto dipenderà dai prossimi due incontri, in particolare quello sui campi del Castello di domenica 15 maggio (l’8 maggio non si gioca), contro i bergamaschi del Tennis Club Treviglio. “Il Tennis Romano (in testa al girone, ndr) sembra inarrivabile – dice ancora Guerini –, quindi con buona probabilità la sfida con Treviglio sarà quella determinante per il secondo posto, l’ultimo valido per accedere al tabellone regionale. Ci auguriamo di arrivare all’incontro preparati e con la miglior formazione possibile, per provare a giocarci a pieno le nostre chance”.

