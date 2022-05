Tc Crema schiacciasassi in Serie C: le ragazze vincono il girone, i ragazzi al comando in solitaria

Alla vigilia del campionato, i capitani delle formazioni di Serie C del Tennis Club Crema si erano tenuti alla larga da obiettivi troppo ambiziosi, ma ormai non si possono più nascondere. Perché nelle prime sei partite, tre per le ragazze e tre per i ragazzi, sono arrivate altrettante vittorie, unite a tante prove convincenti da parte di tutte e tutti. Addirittura, il team femminile capitanato da Daniela Russino ha già completato la fase a gironi, chiusa al primo posto grazie al successo nello scontro diretto con la Polisportiva Sirmione. Nella trasferta sul Garda, le cremasche hanno fatto affidamento anche sulla numero uno Yu Shan, professionista cinese che da qualche mese ha fissato la sua base proprio al Tc Crema, e all’esordio la giocatrice asiatica non ha tradito le attese, firmando il primo punto di giornata grazie al successo su Gloria Stuani. Poi, Giulia Finocchiaro ha fatto 2-0 battendo in tre set Annabel Flood e Bianca Bissolotti ha messo al sicuro la vittoria, prima che un doppio ininfluente consegnasse il punto della bandiera alle bresciane. “Abbiamo ottenuto una vittoria veramente splendida – il commento della capitana Daniela Russino –, in una sfida tutt’altro che semplice. La presenza di Yu Shan ci ha dato una bella mano, ma anche le altre ragazze hanno fatto alla grande il loro dovere”. Conquistato il tabellone finale, il Tc Crema tornerà in campo domenica 5 giugno, per la sfida contro la prima classificata del Girone 1 (che terminerà il 22 maggio). Per la vincente ci sarà in palio un posto al tabellone nazionale, dove giocarsi la promozione in Serie B2. “Dopo anni di tentativi – chiude la capitana – speriamo possa essere la volta buona”.

Molto convincente anche il successo dei ragazzi capitanati da Giuseppe Menga e Massimo Ocera, che hanno avuto la meglio per 4-2 nella sfida di vertice contro la Milano Tennis Academy, l’altra formazione del Girone 3 che aveva raccolto due vittorie nelle prime due sfide. Significa che, con soli due incontri ancora da giocare, il team cremasco è in testa al gruppo in solitaria, con un piede e mezzo ai play-off. Nel duello contro la formazione di Segrate, giocato sui campi in terra battuta di via del Fante, i padroni di casa hanno ipotecato il successo grazie al 3-1 dei singolari, merito delle vittorie – tutte in due set – del numero uno Gabriele Datei, di Leonardo Cattaneo e di Mattias Pisanu. A chiudere i conti i doppi: era necessario vincerne almeno uno, e il punto è arrivato da Gabriele Datei e coach Beppe Menga, i quali dopo aver vinto un delicato primo set contro la coppia Filoramo/Ferrari hanno preso il largo nel secondo parziale, chiudendo con il punteggio di 7-6 6-1. “Mi è piaciuto molto il contesto della sfida – dice capitan Menga –, giocata fra due squadre composte solamente da elementi del vivaio, che si allenano insieme per tutta la settimana. Siamo felicissimi della vittoria, contro quella che alla vigilia era la rivale più pericolosa, e ora puntiamo a mantenere il primo posto fino alla fine”. Il prossimo impegno sarà domenica 15 maggio, in trasferta alla Canottieri Mincio di Mantova.

SERIE C FEMMINILE – Terza giornata

Tennis Club Crema b. Polisportiva Sirmione 3-1

Yu Shan (C) b. Gloria Stuani (S) 7-6 6-3, Giulia Finocchiaro (C) b. Annabel Flood (S) 6-4 3-6 6-3, Bianca Bissolotti (C) b. Stefania Lazzaroni (S) 6-0 6-4, Flood/Verpelli (S) b. Finocchiaro/Tamirsi (C) 4-6 6-2 10/6.

SERIE C MASCHILE – Terza giornata

Tennis Club Crema b. Milano Tennis Academy 4-2

Gabriele Datei (C) b. Gianluca Filoramo (M) 6-3 6-3, Leonardo Cattaneo (C) b. Manuel Ferrari (M) 6-3 7-6, Federico Danova (M) b. Giacomo Nava (C) 7-6 6-1, Mattias Pisanu (C) b. Pietro Arci (M) 6-1 6-1, Datei/Menga (C) b. Filoramo/Ferrari (M) 7-6 6-1, Cibien/Danova (M) b. Cattaneo/Pisanu (C) 4-6 6-3 10/8.

Leggi anche: