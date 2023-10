Il Tc Crema apre con un pareggio: 3-3 a Genova nella prima di Serie A1

Un’analisi onesta non lascia spazio a diverse interpretazioni: il 3-3 finale fra Tennis Club Crema e Park Tc Genova nella prima giornata del Campionato di Serie A1 è il risultato più corretto che ci potesse essere. Perché se è vero che i ragazzi di Armando Zanotti non sono andati lontano dal vincere entrambi i doppi e quindi prendersi un rocambolesco 4-2, è vero anche che non è stato distante nemmeno lo scenario opposto, specialmente quando la coppia Golubev/Vincent Ruggeri si è trovata sull’8-8 nel long tie-break del terzo set contro Ceppellini/Sorrentino. Bastava perdere un punto e il match-point sarebbe finito sulla racchetta dei rivali, invece i due cremaschi quel punto l’hanno vinto e pure il successivo, siglando così il 4-6 6-4 10/8 che ha chiuso in parità una giornata di bel tennis scattata con i singolari alle 10 del mattino. Sulla terra battuta ligure è stato un continuo botta e risposta: i primi ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa, col successo di Matteo Viola contro Lorenzo Bresciani, ma Andrea Arnaboldi ha permesso al Tc Crema di riacciuffarli subito, battendo per 7-5 6-4 Luigi Sorrentino. Poi sono stati i lombardi a portarsi in vantaggio, grazie al successo di Luka Mikrut, al debutto col team. Il croato, vincitore nel 2019 del torneo under 16 “Città di Crema”, era stato tesserato di lì a poco e poi sempre inserito in lista, ma non aveva mai trovato posto. L’ha fatto in Liguria e l’ha fatto bene, vincendo per 6-0 6-2 contro Alessandro Ceppellini. Di Gianluca Mager il 2-2, grazie alla vittoria per 6-0 7-5 contro Samuel Vincent Ruggeri.

Come accennato, il Park Tc ha poi vinto il primo doppio con la coppia Viola/Mager (passati per 6-3 4-6 10/5 contro Bresciani/Mikrut), ma la rimonta mancata agli ultimi due è invece riuscita a Vincent Ruggeri e Golubev, per il definitivo 3-3. “Abbiamo raccolto un punto in casa di una squadra temibile come il Park Tc – dice capitan Zanotti –, quindi possiamo definirci soddisfatti. Avremmo potuto vincere, ma anche perdere, quindi va bene così. Una nota di merito particolare per Mikrut: era la sua prima volta con noi e, oltre che un ottimo giocatore, si è dimostrato un ragazzo serio e da subito attaccato alla maglia. Ci ha fatto molto piacere e fa ben sperare anche in ottica futura”. Ad attendere il Tennis Club Crema, ora, la possibilità di giocare addirittura tre sfide consecutive sui campi di casa. Domenica 15 ottobre la prima, contro i toscani del Tennis Club Italia. Sette giorni più tardi il duello contro il Match Ball Siracusa, mentre domenica 29 ottobre a Crema ci sarà la gara di ritorno contro il Park Tc.

RISULTATI

Prima giornata Girone 1

Park Tennis Club Genova vs Tennis Club Crema 3-3

Matteo Viola (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-3 6-3, Andrea Arnaboldi (C) b. Luigi Sorrentino (P) 7-5 6-4, Luka Mikrut (C) b. Alessandro Ceppellini (P) 6-0 6-2, Gianluca Mager (P) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 6-0 7-5, Viola/Mager (P) b. Bresciani/Mikrut (C) 6-3 4-6 10/5, Golubev/Vincent Ruggeri (C) b. Sorrentino/Ceppellini (P) 4-6 6-4 10/8.

Classifica Girone 1

1. Tc Italia Forte dei Marmi, 3 punti

2. Tc Crema, 1 punto

2. Park Tc Genova, 1 punto

4. Match Ball Siracusa, 0 punti

