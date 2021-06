Serie B2, maschi verso i playoff promozione. Le ragazze under 16 campionesse regionali

Tempo di sogni e di calcoli per la formazione maschile del Club Tennis Ceriano che, a poche ore dall’ultima giornata del girone 1 della Serie B2, può sperare nei playoff per giocarsi la promozione nella categoria superiore. Il team capitanato da Eugenio Ferrarini, grazie al successo per 5-1 ottenuto sui campi del Tc Lombardo al termine della sesta giornata, si è garantito la permanenza in Serie B2 ottenendo la salvezza matematica. E se domenica prossima, in casa contro la capolista Parabiago, dovesse ottenere almeno un punto (o perdere mantenendo buoni parziali) difenderebbe il secondo posto dagli attacchi delle inseguitrici. Insomma, quello in programma domenica 20 giugno, sarà un turno decisivo sotto tutti i punti di vista, da affrontare con determinazione in campo e calcolatrice alla mano per scoprire quale sarà il futuro di un team che ha fin qui disputato un’ottima fase a gironi e che, contro i primi della classe, potrebbe perfino sorprendere tutti. Ma le buone notizie non finiscono qui perché, solo poche ore prima, la squadra femminile under 16 capitanata da Silverio Basilico si è laureata campione regionale guadagnando l’accesso alla fase di macroarea che si disputerà a settembre.

Non solo campionati a squadre: l’attività del club brianzolo in questo periodo è particolarmente intensa anche sul fronte dei tornei individuali. Si è appena concluso il circuito “Fratelli Rossetti”, storico appuntamento giovanile organizzato dal CTC che quest’anno ha visto al via 208 iscritti divisi in 8 tabelloni femminili e maschili dall’under 10 all’under 16. Tra i giocatori di casa si è fatto notare Filippo De Giorgi che ha raggiunto la semifinale nel tabellone under 16 maschile prima di cedere il passo a Van Son Didoni al termine di un match molto equilibrato deciso solo nel super tie-break per 10-7. Lo stesso Didoni in finale ha dato del filo da torcere a Edoardo Cecchetti che però alla fine si è imposto per 3-6 6-3 10-8. Ma le sorprese più grandi sono arrivate dal tabellone femminile under 16 dove in finale sono giunte due giovanissime: Valeria Kravchenko (3.4) e Beatrice Vittoria Gatti (3.2), entrambe 12enni. La vittoria finale è andata alla prima che si è imposta con un doppio 6-4. Soddisfatto il presidente del CTC, Severino Rocco: “Abbiamo visto buone individualità e una grande partecipazione. Grazie ai due turni, pomeridiano e serale, siamo riusciti a gestire bene tutti gli incontri nonostante il maltempo durante i primi turni”. Nemmeno il tempo di festeggiare che, per il Club Tennis Ceriano, è già l’ora di guardare avanti e pensare al prossimo torneo, l’Open combined che prenderà il via il prossimo 17 luglio. Ennesimo appuntamento di un calendario sempre ricco di appuntamenti per il club brianzolo.

© riproduzione riservata